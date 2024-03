Jumbo Supermarkten zet opnieuw stappen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Vanaf deze week zijn in alle ruim 700 winkels en op Jumbo.com de losse rode paprika’s en komkommers van Nederlandse bodem verkrijgbaar zonder plastic verpakking. Nog voor de zomer gaat ook het plastic jasje uit van de bosui. Met deze stap zorgt Jumbo ervoor dat haar klanten populaire producten plasticvrij kunnen kopen. Hiermee wordt op jaarbasis 51.000 kg plastic bespaard, oftewel 142 ton CO2e-uitstoot. Deze ontwikkeling sluit aan op de klimaatambities van Jumbo en volgt op het eerdere besluit om geen aardappelen, groente en fruit meer in te vliegen. Als eerste Nederlandse supermarkt is Jumbo inmiddels ook gestopt het met invliegen van verse en diepgevroren vis.

Als familiebedrijf hecht Jumbo veel waarde aan de wereld om zich heen en wil ze waarde toevoegen voor de huidige en toekomstige generaties. Daarom kijkt de supermarktketen hoe zij de milieubelasting in de productketen omlaag kan brengen. Een onderdeel hiervan is verpakking, waarbij niet alleen besparing op materiaal, maar ook de borging van kwaliteit en zo min mogelijk voedselverspilling belangrijke uitgangspunten zijn. Door minder producten in de winkel te leggen en extra kwaliteitscontroles uit te voeren, kunnen de Nederlandse losse rode paprika’s, de komkommers en bosui voortaan zonder plastic verpakking worden verkocht zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en houdbaarheid.

Minder en betere verpakkingen

Jumbo streeft ernaar om in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking met 2020. Daarom kijkt Jumbo continu, in samenwerking met ketenpartners, hoe het minder verpakkingsmateriaal kan gebruiken of producten beter kan verpakken, bijvoorbeeld met meer recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal, herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van mono-materiaal. Eerder al is er afscheid genomen van de gratis plastic wegwerpzakjes voor aardappelen, groente en fruit (AGF) en kunnen klanten voor onverpakte AGF gebruikmaken van herbruikbare verszakjes. Hiermee worden 35 miljoen plastic zakjes per jaar bespaard.

Uitstoot verkleinen

Jumbo heeft zich ten doel gesteld om samen met haar leveranciers in 2030 een emissiereductie van 50% in de productketens te realiseren. In 2050 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn, zowel in de eigen keten (scope 1 & 2) als in de productketens (scope 3).