Chiquita, ’s werelds grootste bananenbedrijf, vindt het belangrijk om meetbare maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. In het kader van een strategische langetermijnsamenwerking met KeyGene, MusaRadix en Wageningen University and Research (WUR) lanceert Chiquita met trots het innovatieve Yelloway-initiatief voor bananen die beter bestand zijn tegen ziekten.

Een sterkere banaan



Het Yelloway-initiatief is in het leven geroepen om bananen te ontwikkelen die bestand zijn tegen zowel pathogene ziekten als milieubedreigingen, met een specifieke focus op Tropical Race 4 (TR4) en Black Sigatoka. Het initiatief doorloopt vier verschillende stappen, beginnend met het in kaart brengen van het genoom, gevolgd door het kweken van planten, laboratoriumtesten en veldproeven. Momenteel ondergaat de eerste lichting Yelloway-bananen veldproeven in de Filipijnen.

“Met meer dan 150 jaar ervaring in de groente- en fruitindustrie hebben we bij Chiquita direct de impact van klimaatverandering en de dreigende milieugevaren gezien”, vertelt Peter Stedman, Directeur Duurzaamheid bij Chiquita. “Met het Yelloway-initiatief kunnen we daadwerkelijk een verschil maken in de wereld, vooral wanneer het gaat om voedselzekerheid en voeding wereldwijd. Bovendien heeft Nederland een leidende rol op het gebied van agro-science en (non-GMO) veredeling. Dit initiatief sluit aan op die ambitie. Het proces biedt een langdurige, duurzame oplossing voor de bananenexportindustrie, vergroot het aantal bananensoorten en vermindert onze kooldioxide-uitstoot. We zijn ongelooflijk trots op het werk dat we hebben verricht.”

Grotere diversiteit, lagere uitstoot



Daarnaast is het een doel van het initiatief om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen. Jaarlijks kosten Black Sigatoka, TR4 en andere ziekten de bananenindustrie enkele honderden miljoenen dollars aan gewasbescherming. Op dit moment wordt Black Sigatoka voorkomen door middel van luchtsproeien, wat direct leidt tot de uitstof van kooldioxide. Door resistente soorten bananen te creëren via Yelloway, helpt Chiquita de bananenproductie veilig te stellen, waardoor er minder vliegtuigen in de lucht zijn om beschermingsmiddelen te sproeien. Dit vermindert de koolstofuitstoot direct.

Yelloway heeft Chiquita en zijn onderzoekspartners geholpen bij het creëren van een stamboom van bananendiversiteit met meer dan 160 verschillende bananensoorten en 150 succesvolle kruisingen, wat resulteerde in 32.000 zaden. In de kas groeien nu de eerste diploïde F1-bananen. Er worden ook nieuwe soorten ontwikkeld, waaronder enkele bananen met weerstand tegen Fusarium en tolerantie voor Black Sigatoka. Het uiteindelijke doel is om drie nieuwe resistente variëteiten te produceren die hetzelfde uiterlijk, gevoel, smaak en houdbaarheid hebben als de Cavendish-banaan die consumenten kennen.

Marco Volpi, Chief Marketing Officer bij Chiquita Brands, zegt: “Als marktleider in de industrie is Chiquita vastberaden om klimaatverandering tegen te gaan. Yelloway is een indrukwekkende onderneming waarmee we zowel pathogene ziekten als milieuschommelingen kunnen trotseren. Met de eerste lichting Yelloway-bananen op de Filipijnen werpt ons harde werk zijn vruchten af en bewijst het ons dat we daadwerkelijk bijdragen aan een groenere toekomst.”

Eerste wereldwijde fruitbedrijf met SBTi-status



De Yelloway-aanpak vormt een extra maatregel die Chiquita neemt tegen klimaatverandering. Recentelijk lanceerde Chiquita het ‘30BY30’-initiatief, een belangrijk programma met als doel de totale kooldioxide-uitstoot van het merk tegen het einde van 2030 met 30 procent te verminderen. Dit programma, goedgekeurd door het Science Based Target Initiative in 2021, maakt Chiquita het eerste wereldwijde fruitbedrijf erkend door SBTi. Dit sluit aan bij Chiquita’s duurzaamheidsbenadering ‘Behind the Blue Sticker’, die duurzaamheidsprincipes toepast in al haar bedrijfspraktijken voor een positieve milieubijdrage.