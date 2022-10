Cateraar Appèl, Universiteit Twente en expert in duurzame voeding Greendish gaan samen werken aan het menu van de toekomst. Doel is een voedselaanbod dat niet alleen lekker en gezond is, maar dat ook de draagkracht van de aarde respecteert. Concreet betekent dat het reduceren van de CO2-uitstoot met 15% in 2023 en 50% in 2030, plus het verminderen van landgebruik, watergebruik en afval. De samenwerking duurt minimaal een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Birgit Dragtstra, medewerker milieu en duurzaamheid, begeleidt het project vanuit de UT. ‘Wat we eten heeft een groot effect op onze milieu-impact. Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat we binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijven met onze voedselconsumptie. Met dit project willen we dat op een slimme, haalbare en meetbare manier realiseren, terwijl het aanbod lekker, gezond en aantrekkelijk blijft.’

Succesformule

Het project volgt de zogeheten Succesformule van Greendish. ‘Die begint met een nulmeting, om te kijken waar je als organisatie nu staat’ legt Yumi Overbeeke van Greendish uit. ‘We kijken daarbij samen met Appèl waar het al goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Vaak kan je met kleine wijzigingen al mooie resultaten boeken. Ook de tevredenheid van gasten en medewerkers en verbeterpunten die zij zien worden hierin meegenomen: het doel is een win-win voor het milieu, de gast en het restaurant.’

Op basis van de nulmeting kijken Appèl en Greendish vervolgens samen welke stappen ze kunnen zetten voor een gezonder en duurzamer menu. Overbeeke: ‘Medewerkers van Appèl kunnen bijvoorbeeld inspiratie en kennis opdoen via onze online Greendish Academy. Zo komen we samen tot mogelijke wijzigingen in het aanbod.’ Eind dit jaar kunnen naar verwachting de eerste wijzigingen worden doorgevoerd.

Mooie samenwerking

‘Als cateraar zijn we druk bezig om ons aanbod te verduurzamen. Zo hebben we als doel om in 2023 de helft van ons menu plantaardig te hebben en in 2025 de helft van onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dat gaat stap voor stap,’ aldus Erwin Wonink, de manager van Appèl op de Universiteit Twente. ‘De veranderingen die we daarvoor doorvoeren moeten ook haalbaar zijn voor onze medewerkers. Daarom ben ik blij met deze samenwerking: we gaan samen onderzoeken wat werkbaar is en wat in de smaak valt bij onze gasten.’

De samenwerking tussen Greendish, Appel en de UT is een volgende stap in het verduurzamen van het voedselaanbod na het standaard vegetarisch maken van werklunches op de UT. Beide projecten komen voort uit het Sustainability, Energy & Environment (SEE)-programma van de UT.