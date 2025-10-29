DS Smith, onderdeel van International Paper en toonaangevende wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingen, is een samenwerking aangegaan met drankenproducent Carlsberg Britvic om de OTOR4-verpakking te upgraden naar een nieuw OTOR8 ‘Bag-in-Box’-ontwerp. Het vernieuwde ontwerp vormt de eerste fase van de samenwerking, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van Carlsberg Britvic’s supply chainstrategie.

Met een herziene en sterkere 8-zijdige vorm, maakt het nieuwe ‘Bag in Box’-ontwerp het mogelijk om gemiddeld 25% meer dozen op elke pallet stapelen. Deze optimalisatie vermindert het aantal pallets en vrachtwagens dat jaarlijks nodig is voor de 185 kilometer lange reis tussen de productielocatie van Carlsberg Britvic in Leeds en het nationale distributiecentrum in Lutterworth.

Naast de bijdrage aan een vermindering van de koolstofemissies, zorgt de geüpgradede verpakking voor verdere efficiëntie in de supply chain door de opslagruimte in het magazijn te optimaliseren, het risico op lekkage te verminderen en de stabiliteit te verbeteren door het verticale ontwerp.

De lancering van het nieuwe ontwerp maakt deel uit van de bredere samenwerking van DS Smith met Carlsberg Britvic om de efficiëntie en duurzaamheid van de supply chain en de verpakkingen te verbeteren.

Carlsberg Britvic zet zich al lange tijd in voor koolstofreductie, waarbij 75% van de elektriciteit die wordt gebruikt voor de productie van frisdranken in het VK afkomstig is van zonnepanelen, en er de afgelopen drie jaar meer dan 9 miljoen pond is geïnvesteerd in koolstofreducerende technologie in de frisdrankfabrieken.

Liz Manuvelpillai, Sales, Marketing and Innovation Director UK, DS Smith: “In een tijd waarin efficiëntie en duurzaamheid centraal staan voor onze klanten, zijn we verheugd dat we in samenwerking met Carlsberg Britvic een effectieve verpakkingsoplossing hebben geleverd. Onze innovatie zal leiden tot minder voertuigen op de weg, lagere transportemissies en bijdragen aan de efficiëntie van de supply chain. Innovatie en duurzaamheid vormen de kern van wat we als bedrijf doen, en dit is de eerste fase van het innovatieve ‘Bag in Box’-project waarmee we Carlsberg Britvic ondersteunen op hun duurzaamheidsreis.”

Tom Fiennes, Sustainability Director bij Carlsberg Britvic:“Elk jaar produceert Carlsberg Britvic meer dan vijfentwintig miljoen liter frisdrank die wordt geserveerd in pubs, clubs, bars en restaurants – en dit zouden we niet kunnen doen zonder hoogwaardige, innovatieve verpakkingen. De nieuwe OTOR8 bag-in-box van DS Smith betekent stevigere verpakkingen voor onze klanten, minder opslagruimte voor iedereen en, van Pepsi MAX™ en 7UP tot Tango en R. White’s lemonade, verminderde koolstofemissies – een nieuwe mijlpaal in de reis van Carlsberg Britvic naar netto nul koolstofemissies.”

In lijn met haar Now & Next-duurzaamheidsstrategie en het doel om verpakkingen opnieuw te definiëren voor een veranderende wereld (‘Redefining Packaging for a Changing World’), gebruikt DS Smith haar unieke Circular Design Metrics om de circulariteit van verpakkingsontwerpen te beoordelen en te vergelijken aan de hand van acht verschillende indicatoren.

DS Smith zet zich in om een sectorbrede transitie naar een circulaire economie te leiden en tegelijkertijd duurzame circulaire oplossingen te leveren voor haar klanten in sectoren variërend van dranken en voeding tot e-commerce, FMCG (Fast Moving Consumer Goods) en automotive en industrie, in 34 landen wereldwijd