Baksteenfabrikanten mogen samen een retour- en statiegeldsysteem ontwikkelen om pallets te hergebruiken. Zo kunnen zij hun milieu-impact verlagen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat deze samenwerking past binnen de concurrentieregels en ziet geen bezwaren. De samenwerking draagt bij aan een circulaire economie, leidt tot kostenbesparingen en kent geen nadelige gevolgen voor afnemers van bakstenen.

Meer hergebruik van pallets, minder afval

Momenteel vervoeren baksteenfabrikanten hun metselbakstenen meestal op pallets die na eenmalig gebruik op de afvalhoop belanden. Om de sector te verduurzamen willen metselbaksteenfabrikanten pallets hergebruiken. Zij stappen samen over op beter herbruikbare pallets. Afnemers leveren deze pallets in, zodat ze opnieuw gebruikt worden. Een statiegeldsysteem zorgt ervoor dat baksteenfabrikanten en hun afnemers een prikkel hebben om gebruikte pallets in te leveren. Door dit samen te doen ontstaat er bereidheid om de benodigde investeringen te doen voor het opzetten van het systeem. Ook kunnen fabrikanten het systeem door de samenwerking efficiënter inrichten, bijvoorbeeld door optimalisatie van transportbewegingen.

Naar verwachting gaan de nieuwe pallets ongeveer 10 jaar mee. De pallets bestaan voor 100% uit gerecycled materiaal en worden geproduceerd met groene stroom. Door meer hergebruik verminderen baksteenfabrikanten hun CO2-uitstoot. Zij verwachten ook kosten te besparen. Hoewel de nieuwe pallets duurder zijn, gaan ze veel langer mee en is het gebruik op termijn goedkoper.

Informele beoordeling ACM

De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. Hergebruik van pallets draagt bij aan een circulaire economie. De ACM verwacht geen nadelige gevolgen voor afnemers van bakstenen, zoals prijsverhogingen, minder innovatie of slechtere kwaliteit van pallets. De ACM verwacht ook geen nadelige gevolgen voor leveranciers van pallets of palletpoolingdiensten. De baksteenfabrikanten zullen de contracten met de palletproducent en met de aanbieder van palletpoolingdiensten periodiek opnieuw aanbesteden. De ACM stelt wel als randvoorwaarde dat fabrikanten inkopen op basis van de best beschikbare kennis over duurzaamheid en innovaties. Verder kunnen alle baksteenfabrikanten in Nederland vrijwillig deelnemen en worden zij nergens toe verplicht. Fabrikanten blijven vrij om (ook) andere pallets te kopen en te gebruiken. Ook wisselen fabrikanten geen concurrentiegevoelige informatie uit.