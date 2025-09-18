Carbyon, een Nederlandse pionier in vernieuwende technologie voor CO2-afvang, heeft gisteren, woensdag 17 september, Carbyon GO onthuld: een revolutionaire DAC-machine die een nieuwe standaard zet voor wat er op dit gebied mogelijk is. Met deze mijlpaal bewijst Carbyon dat hun aanpak technisch werkt en laat het de potentie zien voor betaalbare CO2-afvang op grote schaal.

Carbyon GO is een enorme stap vooruit in het grootschalig verwijderen van CO2 uit de lucht. Het bedrijf introduceert hiermee de snelste DAC-machine ter wereld. Met slechts 1 kilogram van een speciaal filtermateriaal (sorbent) vangt de machine 3 ton CO2 per jaar af. Dat is vergelijkbaar met wat 150 bomen per jaar kunnen doen.

De technologie van Carbyon GO is ontwikkeld voor maximale efficiëntie en schaalbaarheid. Het ontwerp maakt het mogelijk om sneller en op grotere schaal een substantiële bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen.

De volgende generatie CO2-afvang technologie

Carbyon GO is de eerste in zijn soort: een compacte, snelle en schaalbare machine voor Direct Air Capture. Door gebruik te maken van Carbyon’s unieke filtertechnologie, vangt Carbyon GO CO₂ 200 keer sneller af dan traditionele oplossingen en is het filtermateriaal in slechts 100 seconden voor 90% verzadigd met CO₂. Dit betekent dat het afvangen van CO₂ veel sneller en daardoor kostenefficiënter is dan elke andere technologie die tot nu toe is getoond.

In tegenstelling tot traditionele, grootschalige systemen, zorgt het modulaire ontwerp van Carbyon GO voor een makkelijkere installatie en opschaling. Dit opent nieuwe mogelijkheden om de machines wereldwijd te plaatsen in gebieden waar veel duurzame energie beschikbaar is. Dit compacte en volledig elektrische ontwerp luidt een nieuw tijdperk in van betaalbare, toegankelijke en schaalbare oplossingen voor CO2-afvang.

Carbyon GO is nog maar het begin

Carbyon GO is een gigantische stap vooruit, maar het is nog maar het begin. Het bevestigt dat Crabyon’s ontwerp werkt en laat het potentieel van deze technologie op grote schaal zien. Hoewel dit eerste model nog niet is geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie of opbrengst, legt het een sterke basis voor wat hierna wordt ontwikkeld.

Op basis van de ervaringen van dit eerste model, ontwikkelt Carbyon nu tweede generatie machine, die volgend jaar wordt gepresenteerd. De verwachting is dat deze, dankzij recente technologische vooruitgang, 25 keer meer capaciteit zal hebben op hetzelfde oppervlak, en tegelijkertijd aanzienlijk minder energie zal verbruiken.

De weg naar CO2-afvang op gigaton-schaal

Het ontwerp van de machine bestaat uit een reeks identieke filterunits die makkelijk gekopieerd en opgeschaald kunnen worden. Carbyon ziet een toekomst voor zich waarin de massaproductie van deze systemen helpt om jaarlijks gigatonnen (miljarden tonnen) CO₂ af te vangen. Het bedrijf wil de grootschalige productie in 2032 volledig operationeel hebben, waarmee ze de wereld van CO2-afvang compleet zullen veranderen.

Het potentieel van deze baanbrekende technologie wordt nog duidelijker als je kijkt naar de groeiende markt voor Direct Air Capture, die naar verwachting in 2050 een waarde van wel €1 biljoen zal hebben. Carbyon heeft een sterke positie om deze snelgroeiende sector te leiden naarmate hun DAC-technologie verbetert en betaalbaarder wordt. Zo creëren ze niet alleen een schonere toekomst, maar ook nieuwe kansen om CO2 te gebruiken als grondstof, bijvoorbeeld voor duurzame brandstoffen, in de landbouw of als basis voor bouwmaterialen.

Het is nu tijd voor actie

Het CO₂-niveau in de atmosfeer heeft een alarmerend punt bereikt van 420 deeltjes per miljoen (ppm), het hoogste niveau in twee miljoen jaar. De klimaatverandering versnelt in een zorgwekkend tempo. Hoewel het verminderen van de uitstoot cruciaal is, is dat niet genoeg om de al aangerichte schade terug te draaien. Om de wereldwijde klimaatdoelen voor 2050 te halen, is grootschalige en groene CO2-afvang essentieel, zowel voor het verwijderen van CO2 uit de lucht als voor het hergebruiken ervan.

Traditionele methodes voor direct air capture zijn te groot, duur en ingewikkeld gebleken om op te schalen op een manier die echt een verschil kan maken. De sector heeft een baanbrekende technologie nodig die schaalbaar, betaalbaar en toegankelijk is. Carbyon GO levert precies dat en dient als een blauwdruk voor de volgende generatie DAC-technologie.

“De toekomst begint nu,” zei Hans De Neve, de CEO van Carbyon. “Met Carbyon GO laten we zien dat betaalbare en schaalbare Direct Air Capture meer is dan alleen een idee. We maken het werkelijkheid. Dit is pas de eerste stap naar een toekomst waarin CO2-afvang op gigaton-schaal haalbaar wordt.”

Over Carbyon

Carbyon ontwikkelt machines om CO₂ uit de lucht te filteren. Deze afgevangen CO₂ kan vervolgens ondergronds worden opgeslagen of worden omgezet in alternatieven voor producten die gemaakt zijn van fossiele brandstoffen. Carbyon, opgericht in 2019 door Hans De Neve, gebruikt een gepatenteerde en ultrasnelle techniek. Hiermee bereiken ze de laagste kosten per afgevangen ton CO₂ in de sector.

Het Nederlandse bedrijf is een spin-off van onderzoeksinstituut TNO en winnaar van de $1M Milestone Award van de XPRIZE Carbon Removal. Carbyon wordt gezien als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven voor het op grote schaal verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer. Het doel van Carbyon is om betaalbare en schaalbare technologie te ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan.