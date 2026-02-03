Vandaag heeft de Europese Commissie de eerste reeks methodologieën vastgesteld in het kader van de Verordening inzake koolstofverwijdering en koolstoflandbouw (CRCF) voor de certificering van activiteiten die permanent CO2 uit de atmosfeer verwijderen. Door deze eerste vrijwillige certificeringsmethodologieën vast te stellen, creëert de EU duidelijke regels en nieuwe mogelijkheden voor klimaatinnovatie, investeringen in koolstofverwijderingstechnologieën en de bestrijding van greenwashing. Deze mijlpaal positioneert de EU als wereldleider op het gebied van koolstofverwijdering. Het biedt duidelijkheid voor bedrijven en investeerders en draagt ​​bij aan de ontwikkeling van een opkomende markt voor zowel innovatieve start-ups als een belangrijke bio-economie in de EU, terwijl het tegelijkertijd de EU-doelstelling ondersteunt om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Commissaris voor Klimaat, Netto-nuluitstoot en Schone Groei, Wopke Hoekstra, zei: “De Europese Unie neemt resolute maatregelen om het voortouw te nemen in de wereldwijde inspanningen op het gebied van koolstofverwijdering. Door duidelijke, robuuste vrijwillige normen vast te stellen, bevorderen we niet alleen verantwoord klimaatbeleid binnen Europa, maar zetten we ook een wereldwijde norm die anderen kunnen volgen. Dit is een cruciale stap op weg naar het bereiken van onze klimaatneutraliteitsdoelstellingen en het waarborgen van een duurzame toekomst.”

De nieuwe regels hebben betrekking op drie soorten permanente koolstofverwijderingsactiviteiten: directe luchtafvang met koolstofopslag, afvang van biogene emissies met koolstofopslag en koolstofverwijdering met biochar. Nu het certificeringskader en de governance-regels van kracht zijn, kunnen koolstofverwijderingsprojecten die deze activiteiten gebruiken, een aanvraag indienen voor EU-certificering. Hierdoor kunnen de eerste projecten in de komende maanden worden gecertificeerd en erkend binnen het EU-kader voor koolstofverwijdering.

De gedelegeerde verordening wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU voor een toetsingsperiode, waarna zij, bij afwezigheid van bezwaren, in werking treedt.