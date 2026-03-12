Gisteren, 11 maart, keurde de Europese autoriteiten de intentie van de Vlaamse Regering goed om €260 miljoen steun toe te kennen aan Kairos@C, een gezamenlijk project van Air Liquide en BASF. Kairos@C, de grootste grensoverschrijdende Carbon Capture and Storage (CCS) waardeketen in Europa, heeft als doel om gedurende de eerste 10 jaar van exploitatie de CO2 procesemissies van Air Liquide en BASF met maar liefst 14 miljoen ton te reduceren.

Vanwege zijn omvang streeft Kairos@C ernaar een hoeksteen te worden van de Vlaamse en Belgische decarbonisatie roadmap. Het project zou niet alleen een bijdrage leveren aan de decarbonisatie-ambitie van Air Liquide en BASF, het legt ook de basis voor de Vlaamse grensoverschrijdende CO2 infrastructuur die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse industrie te behalen.

In 2021 werd het project geselecteerd voor steun van de Europese Commissie binnen het Innovatiefonds. De aanvullende financiële steun zal bijdragen aan het verkleinen van de financieringsgap, meer bepaald de ongekende inflatie tijdens de projectontwikkeling over de voorbije jaren, en vormt een essentiële mijlpaal op weg naar een definitieve investeringsbeslissing.

Transformatieve projecten van deze omvang blijven uitdagend door een combinatie van regelgevende en economische risico’s en onzekerheden. Beide partners blijven zich inzetten voor de groene transformatie van hun klanten en zijn in dialoog met de Europese Commissie, alsook verscheidene stakeholders omtrent de timing van Kairos@C. Van zodra beschikbaar zal er verdere informatie gedeeld worden.

