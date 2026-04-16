Kort na de lancering kent al 11% van de Nederlanders de nieuwe campagne Wissel ’ns Wat! zo blijkt uit representatief steekproefonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Norstat. De campagne wordt breed begrepen, positief ontvangen en zet aantoonbaar aan tot gedragsverandering: één op de vijf mensen die de campagne kennen, heeft hierdoor al eens bewust gekozen voor een plantaardig alternatief.

Wissel ‘ns Wat! wordt begrepen én gewaardeerd

De kracht van Wissel ’ns Wat! zit in de duidelijke en toegankelijke boodschap. Nederlanders begrijpen de campagne vooral als een uitnodiging om af en toe vlees en zuivel te vervangen door plantaardige alternatieven, zonder dat alles in één keer anders moet.

Dat werkt:

– 46% van de Nederlanders is positief over de campagne

– Slechts 14% is negatief, de rest is neutraal

De boodschap wordt door een meerderheid als laagdrempelig en niet-belerend ervaren. Met name het vrijblijvende karakter en de focus op kleine, haalbare stappen worden gewaardeerd.

Wissel ‘ns Wat! zet aan tot actie

Naast waardering zorgt de campagne ook voor beweging: 38% van de Nederlanders geeft aan dat de campagne hen uitnodigt om vaker voor plantaardige alternatieven te kiezen. Onder mensen die al minder vlees eten loopt dit op tot 47%. Van de mensen die Wissel ‘ns Wat! kennen, heeft 20% al daadwerkelijk een plantaardige keuze gemaakt dankzij de campagne. Er is dus direct sprake van positieve gedragsbeïnvloeding.

Jaarrond routinegedrag stimuleren

De combinatie van duidelijke communicatie, praktische inspiratie en een niet-dwingende aanpak vormt een stevige basis voor verdere groei en impact in de komende jaren. Wissel ‘ns Wat! is nu jaarrond actief en zet onder meer in op ‘WisselWoensdag’ als concept om routinegedrag te stimuleren.

De Wissel ‘ns Wat! campagne wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Alpro, Amsterdam UMC, Appèl, Beyond Meat, Bonduelle, Compass Group, De Nederlandse Vegetariërsbond, De Vegetarische Slager, de Smaakspecialist, Dr. Oetker, Goeie Grutten, Global Media & Entertainment, HAK, JCDecaux, Jumbo, Kips, Lidl, PLUS, SPAR, Transitie Coalitie Voedsel, Turing Foundation, Vivera en Zorgboodschap.