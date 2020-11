Campagne ‘The Dutch Giant’ Olivier Richters gooit lijf in de strijd voor Fairtrade katoen

Vandaag lanceert Fairtrade Nederland een campagne met Olivier Richters, ‘The Dutch Giant’, in de hoofdrol. De campagne verbeeldt de scheve machtsverhouding in katoen; de grote textiel-/fast fashion industrie waar miljarden euro’s in omgaan versus katoenboeren die in extreme armoede leven. Deze oneerlijke situatie wordt uitgebeeld in een spectaculaire bokswedstrijd annex kussengevecht, waarbij Olivier Richters – de langste bodybuilder ter wereld – als gigant de machtige textielindustrie vertegenwoordigt. Hij staat in de boksring tegenover een katoenboer. Het is aan de kijker om te bepalen of dit een eerlijk gevecht is of niet.

Katoenteelt is zwaar en gevaarlijk werk en levert weinig geld op

Bijna een kwart van de totale textielindustrie bestaat uit katoen, waarvan slechts 25% verduurzaamd is. Daar moet verandering in komen vindt Fairtrade. Katoenboeren in ontwikkelingslanden zoals India, Pakistan of Senegal staan aan het begin van een lange en complexe keten. Zij zijn voor veel bedrijven onzichtbaar en leven in armoede. Ondanks dat er in de textiel- en fast fashion industrie miljarden euro’s omgaan, krijgen de boeren veel te weinig betaald voor hun katoen. Daarbij hebben katoenboeren grote problemen door bijvoorbeeld het verkeerd gebruik van pesticiden en tekorten aan water.

Fairtrade strijdt voor betere positie katoenboeren

Fairtrade strijdt voor betere werk- en leefomstandigheden voor katoenboeren in ontwikkelingslanden. Strenge criteria op milieugebied leiden tot veiliger opslag van pesticiden en gebruik van beschermende kleding. Daarmee worden o.a. de gezondheidsrisico’s verkleind. Ook heeft meer en betere kennis van boeren tot gevolg dat er minder pesticiden gebruikt worden. Katoencoöperaties ontvangen bovenop de verkoopprijs van de katoen een Fairtrade premie. Deze premie wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de aanleg van irrigatiesystemen. Tevens worden er vijvers in de dorpen aangelegd om regenwater op te vangen. “Bij Fairtrade gaat het om de kracht van mensen om verandering tot stand te brengen. Dat geldt voor de katoenboeren die dankzij Fairtrade kunnen investeren in hun boerderij én de gemeenschap. Het geldt ook voor de consument die bijdraagt aan het verduurzamen van de textielindustrie door het kiezen voor Fairtrade katoen“, aldus Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland.

Samen maken we de wereld eerlijk

Fairtrade werkt in Nederland samen met partners die zich willen inzetten om van duurzame katoen de standaard te maken. Yumeko is een belangrijke handelspartner die laat zien hoe het wel kan. Alle katoen in Yumeko’s bed- en badgoed is biologisch en Fairtrade gecertificeerd. Rob van den Dool, eigenaar Yumeko: “De katoenboer is de vergeten schakel in de keten. Via deze campagne zorgt Fairtrade ervoor dat consumenten bewust worden van de uitdagingen in katoen en wat zij kunnen doen om dit te veranderen.”

Geef ‘m van katoen

De ‘geef ‘m van katoen’ campagne is een online bewustwordingscampagne. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Meer informatie is te vinden op geefmvankatoen.nl