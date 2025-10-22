Met Re_Work lanceert by TextielMuseum een nieuwe collectie duurzaam tafelgoed die het alledaagse gebruik van textiel een nieuwe betekenis geeft. Geïnspireerd op het pellendamast uit de rijke collectie van het TextielMuseum, is Re_Work ontworpen door het Eindhovense designcollectief Envisions. De tafelgoedcollectie wordt in het TextielLab, dé innovatieve werkplaats van het TextielMuseum, vervaardigd uit gerecyclede garens van Spinning Jenny. Uniek is dat het tafelgoed zó is ontworpen dat het dankzij de ingeweven kniplijnen een tweede leven krijgt; een innovatief detail dat duurzaamheid letterlijk in het ontwerp verweeft. Met Re_Work laat by TextielMuseum zien hoe historische kennis, hedendaags design en duurzame technologie elkaar versterken in de ontwikkeling van nieuw textiel.

Ode aan vakmanschap en hergebruik

Re_Work tafelgoed is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de ontwerpers van Envisions en de productontwikkelaars van het TextielLab. Ze deelden de ambitie om een tafelgoed te creëren dat niet alleen duurzaam wordt geproduceerd, maar ook een tweede leven in zich draagt. Het resultaat is een eigentijdse vertaling van het eeuwenoude pellendamast, waarin traditie, innovatie en functionaliteit samenkomen.

Pellendamast, ook wel pellendoek genoemd, vormde de inspiratie voor het Re_Work-ontwerp. Deze alledaagse variant van damast lag vroeger in veel huishoudens doordeweeks op tafel. De grafische patronen, ogenschijnlijk eenvoudig maar technisch complex, blijken verrassend tijdloos. Door deze historische weeftechniek te vertalen naar een moderne context, verbindt Re_Work de textielgeschiedenis met het duurzame design van nu.

Duurzaam van draad tot gebruik

Voor de productie van dit duurzame tafelgoed werkt het TextielMuseum samen met Spinning Jenny, een Nederlandse producent van gerecyclede garens uit oude workwear en denim. In het TextielLab worden deze garens zorgvuldig verwerkt tot textiel dat zowel in esthetiek als in functionaliteit bestand is tegen intensief gebruik en jarenlang meegaat. Wanneer het tafelgoed uiteindelijk slijtage vertoont of bevlekt raakt, kan het via de ingeweven kniplijnen, die onderdeel van het patroon zijn, worden opgeknipt tot poetsdoeken. In het weefproces is al rekening gehouden met de afwerking, waardoor de randen na het knippen niet meer hoeven te worden afgehecht. Re_Work krijgt zo een tweede leven.

Envisions over wat duurzaamheid in de praktijk betekent: ‘De vraag of een product duurzaam is, kan niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden. Duurzaamheid hangt af van verschillende factoren, zoals de gebruikte materialen, productiemethoden, en hoe lang en intensief het product door de consument wordt gebruikt. We vinden dat de levensduur, nadat het product de museumshop verlaat, even belangrijk is voor de mate van duurzaamheid als de keuzes tijdens het ontwerp en de productie.’

Transparantie als ontwerpprincipe

Het Re_Work tafelgoed, en in de toekomst alle producten van het label by TextielMuseum, wordt geleverd met een productpaspoort dat inzicht geeft in het gebruik van materialen en hun herkomst. Het Re_Work paspoort is rood en royaal qua formaat en voorzien van een ingeweven QR-code. Deze verwijst naar aanvullende informatie en het maakproces op de productpagina in de TextielShop. Hiermee sluit by TextielMuseum aan bij de aankomende Europese richtlijnen voor transparantie in de textielsector en het weerspiegelt het streven van het TextielMuseum naar een eerlijke en inzichtelijke productieketen.

Duurzaamheid als drijfveer

De textielindustrie behoort wereldwijd tot de meest vervuilende sectoren. Het TextielMuseum ontwikkelt elke twee jaar onder het label by TextielMuseum een nieuwe productserie. Dit gebeurt kleinschalig en op maat, met aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en een lange levensduur. Het ontwerp komt tot stand in samenwerking met een Nederlandse topdesigner, kunstenaar of ontwerpcollectief. Het TextielMuseum en Envisions ontwikkelden Re_Work als reactie op de groeiende noodzaak binnen de textielsector om groener en eerlijker te produceren. Daarmee benadrukt het museum zijn rol als aanjager van duurzame innovatie in de Nederlandse textielsector.

Re_Work by TextielMuseum-collectie

De Re_Work-collectie bestaat uit een tafellaken in drie afmetingen (langwerpig in de maten 4.20 x 1.55 m en 3.15 x 1.55 m en vierkant in de maat 1.55 x 1.55 m) en een tafelloper (.52 m x 1.55 m). Voor wie een andere afmeting wenst of het textiel een eigen toepassing wil geven, is het tafelgoed ook per meter – op rol – verkrijgbaar.

Het tafelgoed is verkrijgbaar in de TextielShop van het museum en online via by.textielmuseum.nl.