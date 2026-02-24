BYBORRE introduceert een nieuwe textielsamenwerking met Odette Ex, oprichtster van Ex Interiors, een toonaangevende Nederlandse interieurarchitectuurstudio die bekendstaat om haar progressieve benadering van duurzaam design en gebruikerswelzijn.

De samenwerking resulteert in Odette Ex, een 3D-textiel dat verkrijgbaar is in BYBORRE’s Textile Room, een collectie kenmerkende gebreide textielsoorten die volledig naar wens kunnen worden samengesteld. Gebruikers kunnen kleur, tint en schaal aanpassen met realtime previews, wat zorgt voor snellere verkenning, het maken van samples, meer duidelijkheid in het ontwerp en een zelfverzekerde besluitvorming.

BYBORRE nodigde Odette Ex uit als strategische partner om geavanceerde 3D-breitechnieken voor interieurarchitectuur te onderzoeken. Deze samenwerking leidde tot een praktisch experiment in het BYBORRE-designplatform, waar Ex een bloementextiel ontwikkelde dat door middel van gelaagd 3D-breien opnieuw werd geïnterpreteerd tot een tactiel materiaal dat traditie met innovatie combineert.

Speciaal ontworpen voor interieurs, geeft het textiel een nieuwe invulling aan het bekende bloemenmotief door middel van een eigentijdse gelaagde breitechniek. Het resultaat is een rijk, tactiel materiaal met visuele diepte, verkrijgbaar in diverse configuraties, van subtiel en verfijnd tot expressief en gedurfd.

Het bloemenmotief is organisch ontstaan, geïnspireerd door flora en fauna, elementen waarvan bekend is dat ze bijdragen aan welzijn. Gecombineerd met echte planten en natuurlijke materialen verzacht het textiel ruimtes en versterkt het comfort en de betekenis ervan.

“Een goed interieur ademt. Het resoneert,” zegt Odette Ex. “Hedendaagse ruimtes vereisen tactiliteit, warmte en menselijke aandacht. Technologie kan deze kwaliteiten versterken, maar alleen wanneer het betekenis en emotie dient.”

“Traditioneel vakmanschap, gecombineerd met technologische innovatie, kan een nieuwe dimensie geven aan hedendaags interieurontwerp,” zegt Odette Ex.

Deze samenwerking markeert het begin van een groeiende reeks textielpartnerschappen binnen de BYBORRE-collectie. Door nauw samen te werken met creatieve partners bouwt BYBORRE verder aan een steeds grotere collectie unieke textielproducten.

ROFA produceert en stoffeert meubels en biedt tevens akoestische oplossingen voor kantooromgevingen. De textielproducten van BYBORRE zijn opgenomen in de materiaalspecificaties en prijslijsten van ROFA, waardoor interieurprofessionals BYBORRE direct kunnen integreren in de projectworkflows van ROFA.

Foto: Stijn Poelstra