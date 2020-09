Burger King introduceert Plant-based Whopper in Nederland

Burger King® introduceert vandaag de Plant-based Whopper® in al haar Nederlandse restaurants. Dit betekent dat nu nog meer mensen kunnen genieten van een Whopper®, ook als je geen of minder dierlijk vlees eet. De Plant-based Whopper® bevat een plantaardige hamburger en dat maakt het de eerste Whopper® voor burgers die meer van planten houden. Vanzelfsprekend is de hamburger flame-grilled, zoals je van Burger King® gewend bent.

Plantaardige burger

De nieuwe Plant-based Whopper® is op het oog niet van de originele Whopper® te onderscheiden. De Plant-based variant heeft dezelfde vertrouwde opbouw met het crispy getoaste broodje, vers gesneden tomaat, sla, (plantaardige) mayonaise, ketchup, augurk en gesneden uien. Het enige verschil zit in de plantaardige hamburger, die net zo sappig is als rundvlees en dezelfde bite heeft. Natuurlijk met de bekende grillstrepen dankzij Burger King®’s flame-grilled bereiding.

Duurzaam alternatief

Met de Plant-based Whopper® speelt Burger King® in op de groeiende consumentenbehoefte naar een duurzaam alternatief voor (rund)vlees. Het past binnen strategie om te blijven innoveren en gasten meer keuze te bieden. Natuurlijk zijn er al vegetarische opties te verkrijgen, maar de keten gaat met de plantaardige Whopper® nog een stap verder. Als eerste grote fastfoodketen in Nederland biedt Burger King® een plant-based variant voor haar signature burger, de iconische Whopper®.

“Als ‘Home of the Whopper®’ hebben we een reputatie hoog te houden. Dus als we als Burger King® een plantaardig alternatief bieden voor onze iconische Whopper®, dan doen we dat pas als we 100% overtuigd zijn dat het in alles, tot in de kleinste plantenvezel, een echte Whopper® is. Wij zijn heel erg benieuwd wat onze gasten van de nieuwe Plant-based Whopper® vinden en dagen ze uit om te komen proeven.” vertelt Esther van de Graaf, Marketing Manager Burger King Nederland.

De Vegetarische Slager

Voor de Plant-based Whopper® werkt Burger King® samen met De Vegetarische Slager, de autoriteit op het gebied van plantaardige vleesvervangers. Zij maken de 100% plantaardige burger op basis van soja, tarwe en kruiden. De filosofie van De Vegetarische Slager is om vleesliefhebbers te laten proeven dat ze helemaal niets hoeven te missen als ze een keer geen dierlijk vlees eten. Dat is precies wat Burger King® met de Plant-based Whopper® voor ogen heeft: om Whopper®- en burgerliefhebbers diezelfde smaak en beleving te geven, maar dan zonder rundvlees.

“Wij vinden het fantastisch dat Burger King samen met De Vegetarische Slager nu ook een plantaardige Whopper in Nederland introduceert. De ultieme bekroning op onze samenwerking waar door velen naar is uitgezien. Het is dan ook een mooi moment om de iconische burger een warm welkom te geven en te genieten van deze thuiswedstrijd!”, aldus Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager.