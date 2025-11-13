Op donderdag 20 november lanceren circulair textielproducent Brightfiber en high-end kledingmerk MARTAN de eerste echte duurzame en circulaire knitwear-lijn tijdens een pop-up in Amsterdam. Deze baanbrekende collectie markeert een belangrijk moment voor duurzame mode in Nederland: de introductie van hoogwaardige knitwear gemaakt van lokaal gerecycled katoen.

Brightfiber pionier in circulaire garens

De nieuwe knitwear-lijn is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen MARTAN en Brightfiber. Brightfiber staat bekend om haar baanbrekende technologie waarmee textielafval volledig automatisch op materiaalniveau wordt gesorteerd en verwerkt tot nieuwe vezels, garens en doek van uitzonderlijke kwaliteit. Door kleding op compositie en kleur te selecteren, kan Brightfiber volledig nieuwe materialen creëren zonder het gebruik van verf of toevoeging van niet-herbruikbare vezels.

Van ingezamelde kleding tot luxe knitwear

Voor deze eerste MARTAN-trui ontwikkelde Brightfiber een product bestaande uit 70% gerecycled katoen, waarvan meer dan de helft afkomstig is uit oude kleding, die door heel Nederland wordt ingezameld. De rest is aangevuld met industriële reststromen katoen, die anders zouden worden weggegooid. Dankzij het innovatieve sorteerproces ontstaat een monomateriaal dat niet alleen prachtig draagt, maar ook opnieuw te recyclen is. Het resultaat is een hoogwaardig, volledig natuurlijk product dat aan de hoogste duurzaamheidsnormen voldoet.

Een verfijnd ontwerp, een circulair fundament

De eerste MARTAN-trui komt in twee kleurstellingen: een elegante uni-tone in antracietblauw en een speelse mélange van ice grey, blauw en fris groen. Het cropped model met halfhoge hals en brede statement rib toont de aandacht voor detail die MARTAN kenmerkt. Achter elk draadje schuilt het circulaire vakmanschap en de duurzame maatstaf van Brightfiber; waarmee de trui symbool staat voor een nieuwe standaard voor echt circulaire mode.

Transparant voor de consument

Elke trui is voorzien van een hangtag met een QR-code waarmee de circulaire reis door Europa van het product is te bekijken. Zo kunnen consumenten precies zien waar hun kleding vandaan komt en welke impact ze helpen verminderen.