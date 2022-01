Brancheorganisatie KVNW wil wijnboer Neleman de mond snoeren wegens aandacht voor landbouwgif in campagne

Partner



Neleman Organic Vineyards, het Nederlands-Spaanse wijnhuis van biowijnpionier Derrick Neleman, plaatste 27 en 28 december jl. een campagne in diverse landelijke kranten om aandacht te vragen voor het probleem dat er landbouwgif wordt gebruikt bij het produceren van verreweg de meeste wijnen en om consumenten hiervan bewust te maken. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), waar Neleman lid van is, kreeg diverse negatieve reacties van andere leden en zet Neleman in een mail onder druk om ‘een andere benadering te kiezen’, kracht bijgezet door de woorden ‘onacceptabel’, ‘absoluut een stap te ver’ en ‘ontoelaatbaar’.

Derrick Neleman, oprichter van Neleman Organic Vineyards en al ruim 20 jaar pionier in biologische wijn, is naar eigen zeggen ‘flabbergasted’ door deze mail van de branchevereniging waar hij zelf lid van is. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het mijn doel is de wijnbranche op te schudden, te democratiseren en versneld te verduurzamen. Dit is hard nodig, nog maar 6% van het wereldwijde wijnareaal is biologisch*. Dat de branchevereniging, waar ik met mijn bedrijf bij ben aangesloten, op deze manier reageert op onze campagne, ja zelfs aanhaalt dat andere leden vinden dat er juridische stappen moeten worden ondernomen, vind ik onbegrijpelijk. Netjes was geweest om mij te bellen, ze hebben me onder de knop.”

De afgelopen jaren verschenen diverse onderzoeken en publicaties over het verband tussen landbouwgif en Parkinson**. In Frankrijk werd Parkinson 10 jaar geleden al erkend als beroepsziekte onder boeren. Neleman kent zelf een aantal wijnboeren die zijn omgeschakeld naar biologisch omdat familieleden ziek werden door het langdurig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van Een Vandaag dat in bepaalde wijnen in Nederlandse supermarkten restanten van glysofaat zaten. In de campagne van Neleman wordt geen beschuldiging geuit, worden geen namen genoemd, wordt alleen de consument wakker geschud met de vraag “Zit er gif in jouw wijn?!” en een uitleg gegeven over biologische wijn.

Derrick Neleman: “Het lastige is natuurlijk dat bestrijdingsmiddelen nog steeds zijn toegestaan, ondanks dat de nadelige effecten voor mens en milieu genoeg bekend zijn. Daarom moeten wij als biologische producent steeds uit leggen wat het verschil is, wat ook door een branchevereniging zou moeten gebeuren. Het feit dat dat niet gebeurt, en hoe nu op deze campagne gereageerd wordt, maakt mij duidelijk dat de branchevereniging niet alle leden vertegenwoordigt en kiest voor de conventionele leden. Dit noopt mij tot het per direct opzeggen van het lidmaatschap. Wij hoopten dat de KVNW samen met haar leden versneld ging bijdragen aan het verduurzamen van de wijnindustrie. Echter we zien een tegenovergesteld beeld waar wij ons niet langer mee kunnen verenigen. Wij zullen ons zelfstandig en met andere frontrunners in verschillende categorieën van de food en drinkwereld met frisse energie inzetten voor een mooiere wereld.”