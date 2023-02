LFE gaat de verkoop van Neleman wijn in een belangrijk deel van de B2B-kanalen op de Nederlandse markt verzorgen (retail, horeca, evenementen en vakhandel). Het doel van deze partnership: nóg meer biologische wijn in de markt brengen voor een mooiere wereld. In het supermarktkanaal heeft LFE de distributie inmiddels overgenomen. In de overige kanalen zal dit vanaf 1 april a.s. plaatsvinden. De verkoop aan de consument blijft Neleman zelf vanuit de eigen wijnwinkels en webshop doen.

Derrick Neleman, oprichter en eigenaar van Neleman: “Neleman heeft een missie die steeds urgenter wordt. Met pesticiden en herbiciden in de wijngaarden gaan we het niet redden op deze planeet. Wij bewijzen al jaren dat het ook niet nodig is. Wij werken samen met de natuur en zorgen in onze wijngaarden en rond ons wijnhuis goed voor bodem en biodiversiteit. Met als resultaat heerlijke kwaliteitswijnen die steeds beter gevonden worden door de wijnliefhebber. Om onze missie te nóg beter te vervullen is samenwerken met een strategisch partner een logische keuze. Enerzijds vergroot dit onze professionaliteit en commerciële slagkracht in alle B2B segmenten. Daarnaast is het als missie-gedreven bedrijf fantastisch om een partner te hebben waarbij we voelen dat onze missie de juiste snaar raakt.”\

Marcel Kerkmeester, Algemeen Directeur van LFE: “Wij zijn superblij met deze partnership. Neleman is een bedrijf met een bewonderenswaardige missie en van dat soort bedrijven zijn er maar weinig. We zijn trots dat dit unieke wijnhuis heeft gekozen voor LFE als haar partner. Uiteraard denken we dat met onze sterke positie in de markt Neleman kunnen helpen groeien en daarmee met het vervullen van haar missie. En voor ons past dit prachtige merk helemaal bij onze commerciële ambitie om ons assortiment verder uit te bouwen met sterke merken. Daarnaast is het toevoegen van deze prachtige biologische wijnen een grote stap in het verder invullen van één van de pilaren van ons MVO-beleid, namelijk het verduurzamen van het consumptiemoment. Echt een commerciële maar ook een ideologische win-win!”

Over Neleman

Neleman is opgericht in 2014 en is sinds twee jaar een coöperatie met 4.500 aandeelhouders. Klanten, fans en wijnliefhebbers hebben in totaal al 9,4 miljoen euro geïnvesteerd waarmee ze de missie Biologische wijn voor een mooiere wereld ondersteunen. Neleman heeft in Spanje een eigen wijnhuis, wijngaarden en een bottelfabriek. Naast de webshop zijn er 3 Neleman wijnwinkels in Nederland. Export van Neleman wijn gaat naar ruim 35 landen wereldwijd.

Over LFE

Opgericht in 1968 speelt LFE al ruim 50 jaar een vooraanstaande rol binnen de Nederlandse wijnhandel. Dag in, dag uit werken de ruim 60 medewerkers van LFE er hard aan om de wijnwensen van al onze klanten zo goed mogelijk te vervullen. Met als slogan “Great Wines. Happy People” willen wij het beste én leukste wijnbedrijf van Nederland zijn.