Bouwinvest en ENGIE tekenen voor duurzame toekomst WTC The Hague

Het Bouwinvest Office Fund en technisch dienstverlener ENGIE hebben onlangs de handtekeningen gezet onder het Energie Prestatie Contract voor het WTC The Hague. Het doel van dit contract is om de komende jaren gezamenlijk het energiegebruik van WTC The Hague terug te dringen om het gebouw uiteindelijk te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Het contract behelst de kantoortorens A, B, C, en E met een totaaloppervlakte van ca. 110.000 m2 bruto-vloeroppervlakte (BVO). Het WTC The Hague heeft al energielabel A, is BREEAM In-use Excellent gecertificeerd en voorzien van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Ondanks deze uitgangspunten is er toch nog een grote slag te slaan op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik door o.a. het optimaliseren van de huidige installaties, het terugdringen van het energiegebruik en door het plaatsen van zonnepanelen. Bouwinvest en ENGIE zullen gezamenlijk bepalen welke investeringen moeten worden gedaan om het gebouw ‘Paris Proof’ te maken.

Bouwinvest draagt bij aan het Deltaplan Duurzame Renovatie in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC). Een meerjarig verduurzamingsprogramma voor onder meer winkels, supermarkten, kantoren, logistieke centra en maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. De inzet is om het einddoel niet in 2050, zoals het kabinet ambieert, maar al in 2040 te realiseren. Dit is nodig om op tijd te voldoen aan de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord. Voor een kantoor houdt dit 50 kWh per m2 BVO in.

Bouwinvest incorporeert dit plan in de eigen duurzaamheidsstrategie waarin onder meer staat dat in 2020 minimaal 70% van de totale portefeuille in duurzaam vastgoed geïnvesteerd moet zijn.

Samen met ontwikkelaars, bouwers, gemeenten en huurders werkt Bouwinvest continue aan het verduurzamen van de beleggingen. Daarbij streven we naar optimaal financieel én maatschappelijk rendement voor onze klanten. De drie Nederlandse vastgoedfondsen van Bouwinvest horen internationaal tot de best presterende fondsen op MVO-beleid. Ze hebben de hoogst haalbare status, de GRESB Green Star, behaald.