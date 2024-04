KLM en Transavia hebben zich aangesloten bij de DutcH2 Aviation Hub, een programma van Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) dat zich inzet om de positie van Nederland in waterstofinnovatie te versnellen en luchtvaart te verduurzamen.

Schoner vliegen op waterstof

KLM en Transavia omarmen innovatieve oplossingen om hun lange termijn impact op het milieu te verminderen. Waterstof wordt verwacht, naast SAF en batterij-elektrisch vliegen, een mogelijke weg te zijn naar fossielvrije luchtvaart. De DutcH2 Aviation Hub streeft ernaar Nederland voorop te laten lopen in waterstoftechnologie over de volledige waardeketen, van productie en levering van groene waterstof tot aan het gebruik hiervan op luchthavens.

“Vandaag zetten we weer een stap naar een schonere toekomst voor de luchtvaart,” zei Jolanda Stevens, Programma Manager Zero Emission Aviation bij KLM. “Het is essentieel dat we nieuwe technologieën en innovaties in de luchtvaartsector testen om duurzamer te worden. Door samen te werken met de DutcH2 Aviation Hub kunnen we werken aan schaalbare oplossingen voor de toekomst.”

Ook Oliver Newton, Lead Sustainability and Innovation bij Transavia, is enthousiast over de samenwerking: “Transavia heeft als doel het verminderen van de CO₂ voetafdruk. Waterstof kan een zeer belangrijke rol spelen voor de luchtvaartsector richting fossielvrije luchtvaart. We zijn blij bij te dragen aan dit initiatief en de potentie van waterstof in het verduurzamen van de luchtvaart te kunnen ontdekken.”

Het DutcH2 Aviation Hub programma

De ontwikkeling van waterstof-aangedreven luchtvaart gaat verder dan nieuwe vliegtuigen en bijbehorende aandrijftechnologie. Binnen de gehele keten is vernieuwing nodig. Bijvoorbeeld de productie en import van waterstof, het transport naar luchthavens, de opslag op luchthavens en het tanken van waterstof. Het programma dient als community voor partijen uit de waardeketen van waterstof in de luchtvaart en als springplank voor de vorming van projecten op dit gebied, met als doel het hele proces – van productie tot operatie – te onderzoeken, testen en demonstreren. Binnen de DutcH2 Aviation Hub vinden momenteel al enkele waterstof-gerelateerde projecten plaats op Rotterdam The Hague Airport.

Wilma van Dijk, CEO van Rotterdam The Hague Airport verwelkomt KLM en Transavia met open armen; “We zijn verheugd dat deze twee toonaangevende luchtvaartmaatschappijen zich bij ons aansluiten in de reis om waterstof-aangedreven luchtvaart te versnellen met het lokale, nationale en internationale ecosysteem dat we opbouwen via de DutcH2 Aviation Hub. We kijken er erg naar uit om met hen samen te werken en nodigen andere relevante partijen uit zich ook aan te sluiten bij de DutcH2 Aviation Hub.”

Over Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA)

RHIA is een community van bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden. Samen zetten wij ons in voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.

V.l.n.r. op de foto: Rob Koedijk (Product Development Manager KLM), Jolanda Stevens (Program Manager Zero Emissions KLM), Wilma van Dijk (CEO RTHA), Kristina Palovicova (Innovation Expert Transavia), Oliver Newton (Lead Sustainability & Innovation Transavia), Marlies Hak (Innovator RTHA)