Wat begon als een rebels idee, groeide uit tot een wereldprimeur: de eerste plasticvrije sportsok. Het plan ontstond bij Forebel, waar eigenaren Eric Roosen en Leon Timmermans zich afvroegen waarom sportkleding eigenlijk nog altijd vol zit met plastic. Na gesprekken met verschillende uni-versiteiten over microplastics in textiel, werd het duidelijk: het moest anders.

“We wilden gewoon een sok van natuurlijke materialen. Geen plastic, geen elastaan, geen nylon,”— Leon Timmermans, mede-eigenaar van Forebel

Na drie jaar ontwikkeling en meer dan vijftig prototypes is het moment daar: de eerste plasticvri-je sportsok met stretch is een feit. Het Nederlandse sportkledingmerk Boldwill en sokkenfabri-kant Forebel hebben de handen ineengeslagen voor een innovatie die de manier waarop sportsokken worden gemaakt kan veranderen.

De sok is gemaakt van biologisch katoen en natuurlijk rubber, zonder elastaan of nylon. Vol-gens de makers is dit de eerste sportsok ter wereld met stretch die volledig vrij is van plastic. Waar de meeste sportsokken grotendeels bestaan uit synthetische materialen, kiezen Boldwill en Forebel voor een natuurlijke benadering.

Samenwerking met een missie

De samenwerking tussen Forebel en Boldwill begon twee jaar geleden, toen beide merken elkaar vonden in een gedeelde visie: sportkleding maken die beter is voor mens en planeet. Boldwill, bekend om zijn plasticvrije en naadloze sportkleding, bracht kennis in over duurzame materialen. Forebel, dat op grote schaal duurzame beenmode produceert voor Europese retailers en de Postcode Loterij, werkte al aan de ontwikkeling van de eerste plasticvrije sportsok. Na drie jaar van testen, aanpassen en opnieuw beginnen, wist Forebel een materiaalcombinatie te ontwik-kelen die zowel functioneel als volledig plasticvrij is.

“We hebben eindeloos gezocht naar de juiste balans tussen rekbaarheid, stevigheid en comfort,” zegt Erik de Groot, oprichter van Boldwill. “De combinatie van natuurlijk rubber en biologisch katoen zorgt niet alleen voor een fijne pasvorm, maar ook voor natuurlijke ventilatie.”

Een innovatie die dertig jaar in de maak is

De sokken worden geproduceerd in Turkije, in een fabriek met tientallen jaren ervaring in tex-tielproductie. Ze zijn gemaakt van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen en FSC-gecertificeerd natuurlijk rubber voor de stretch. Voor deze eerste editie is het katoen on-geverfd gebleven om de milieu-impact verder te beperken – een bewuste keuze, mogelijk gemaakt door Forebels productieproces.

Volgens de makers is dit niet zomaar een nieuw product, maar een belangrijke stap in een sector die al decennialang afhankelijk is van plastic.

“We wilden laten zien dat prestaties en plasticvrij prima samen kunnen gaan,” zegt Eric Roosen, mede-eigenaar van Forebel. “We maken al dertig jaar sokken, en vanaf het begin zochten we naar een alternatief voor synthetische sokken. Nu is dat eindelijk gelukt.”

De eerste stap naar meer plasticvrije sportkleding

De ontwikkeling van deze sok is de eerste stap in een bredere ambitie. De kennis en technieken die in dit proces zijn opgedaan, kunnen hopelijk ook worden toegepast op andere producten, zoals sportshorts en tops. Zo willen Boldwill en Forebel toewerken naar een toekomst waarin sportkleding volledig plasticvrij kan worden gemaakt.

Vanaf nu verkrijgbaar

De plasticvrije sportsokken zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de webshops van Boldwill en Forebel. Met deze samenwerking willen de merken laten zien dat duurzaamheid, comfort en in-novatie hand in hand kunnen gaan. Daarnaast steun je met elke aankoop het Nederlandse NGO SockbySock, dat zich inzet tegen overproductie en overconsumptie in de textielindustrie.