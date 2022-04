Bol.com draagt vanaf vandaag als eerste e-commercebedrijf in Nederland en België het Climate Neutral Certification-keurmerk. Hiermee voldoet het platform aan de criteria die zijn opgesteld door de Climate Neutral Group (CNG) om klimaatneutraal te zijn. Samen met dit internationale adviesbureau voor duurzaamheid heeft bol.com de volledige CO2-uitstoot van haar processen in kaart gebracht en reductiedoelen opgesteld volgens de regels en richtlijnen van het Parijsakkoord. Voor bol.com betekent dit dat de uitstoot berekend wordt vanaf het moment dat artikelen bij bol.com in een fulfilment center binnenkomen tot de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin. Bol.com reduceert zoveel mogelijk CO2-uitstoot en wat overblijft compenseert bol.com volgens de criteria van CNG. Voor de 49.000 verkooppartners die via het platform verkopen is de operationele uitstoot berekend, die bol.com ook compenseert.

Jori Ebskamp, lead MVO & duurzaamheid bij bol.com: “Om onze eigen CO2-uitstoot te reduceren hebben we al stappen gezet met de verduurzaming van onder meer onze gebouwen, verpakkingen, bezorging en retouren. De komende jaren ligt onze focus op verdere reductie, in lijn met de condities van CNG. We ondersteunen ook onze verkooppartners bij het verminderen van hun uitstoot, bijvoorbeeld door kennis te delen en logistieke diensten aan te bieden die hun processen verduurzamen. Daarnaast compenseren we nu ook hun operationele uitstoot. Want samen met al onze verkooppartners kunnen we écht impact maken.”

Jouke Roelfzema, CO2-specialist E-commerce bij Climate Neutral Group: “Bol.com is met het ontvangen van het keurmerk de eerste e-commerce-partij in Nederland en België die klimaatneutraal gecertificeerd is volgens de Climate Neutral Certification-standaard. Daarmee zijn ze een inspirerend voorbeeld voor de rest van de industrie. We hopen dat dit ook andere organisaties aanmoedigt om hun klimaatimpact te gaan verminderen.”

Uitstoot partners ook meegenomen in de berekening

Om het keurmerk te ontvangen moet een organisatie inzicht hebben in de CO2-uitstoot over al haar processen. In het geval van bol.com betekent dit dat de uitstoot berekend wordt vanaf het moment dat artikelen bij bol.com in een fulfilment center binnenkomen tot de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkopen van bol.com zelf én van verkooppartners die via het platform verkopen. De berekening voor bol.com is inclusief de impact van fulfilment centers, kantoren en serverlocaties, en ook het energieverbruik, verpakkingen en bezorging zijn hier een onderdeel van. Voor verkooppartners die via het platform verkopen bestaat de berekende uitstoot uit een inschatting van de impact van hun energieverbruik, verpakkingen en bezorging. De productie van artikelen door leveranciers en fabrikanten wordt niet in de scope meegenomen.

Reductiemaatregelen

De afgelopen jaren heeft bol.com verschillende maatregelen genomen om de eigen uitstoot verder terug te brengen. Bijvoorbeeld door over te stappen op 100 procent wind- en zonne-energie voor alle gebouwen, maar ook door artikelen steeds beter op maat in te pakken met minder verpakkingsmateriaal dankzij de groeiende inzet van slimme inpakmachines.

Controle op Climate Neutral Certification-label door onafhankelijke auditor

De reductiemaatregelen en de compensatie worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Die toetst vanaf nu elk jaar of bol.com haar reductiedoelstellingen haalt en nog steeds aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group voldoet. Op deze manier wordt er jaarlijks beoordeeld of bol.com het Climate Neutral Certified-keurmerk mag blijven dragen.