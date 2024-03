Bol draagt, als onderdeel van Ahold Delhaize, bij aan de klimaatdoelstellingen van het moederbedrijf. Deze doelstellingen zijn op basis van de richtlijnen van het Science Based Target initiative (SBTi) opgesteld, om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 in haar toeleveringsketen teruggedrongen wordt in lijn met het anderhalvegraadscenario. Om dit te bereiken is samenwerking in de keten onmisbaar. Bol roept haar leveranciers op om zich hier ook voor in te zetten. Om hen daarbij te helpen lanceert bol de Klimaathub.

Op de Klimaathub vinden leveranciers alle benodigde informatie – zoals handige instructievideo’s en tips – die hen helpt bij de eerste stappen op weg naar het reduceren van CO2-uitstoot of het versnellen van CO2-reductie.

Oscar Hundman, Chief eCommerce Officer bij bol: “De detailhandel is verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Bij bol willen we duurzamer winkelen bevorderen en de impact van onze activiteiten op de planeet zo veel mogelijk reduceren. Dat kunnen we niet alleen. Om uitstoot te verminderen, moeten we onze krachten bundelen en samen werken aan het tegengaan van klimaatverandering. Aangezien het meten en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen voor veel ondernemers een nieuw onderwerp is dat zich snel ontwikkelt, ondersteunen we onze leveranciers daarbij met de Klimaathub.”

Bol vraagt al haar leveranciers om zich vóór eind 2024 te committeren aan de net zero-doelstellingen van het SBTi. Dit commitment is een belangrijke stap naar het opstellen van eigen targets van leveranciers en om deze vervolgens binnen 24 maanden na commitment door SBTi te laten valideren. Daarnaast vraagt bol de leveranciers met (naar verwachting) de hoogste CO2 uitstoot om hun uitstoot over 2023 nog in 2024 te rapporteren. Vanaf 2025 breidt bol deze vraag stapsgewijs uit naar de overige leveranciers. Deze rapportage wordt vervolgens onderdeel van een jaarlijks proces, waarbij leveranciers rapporteren over het voorgaande jaar. De leveranciers worden uitgenodigd om te rapporteren via de internationale klimaatbenchmark CDP.