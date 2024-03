Op 30 maart is het precies 25 jaar geleden dat er voor het eerst een product van bol over de digitale toonbank ging: ‘De geheime geschiedenis’ van Donna Tart. In 1999 was bol – ontstaan uit Bertelsmann OnLine – de eerste online boekwinkel van Europa. Nu, een kwart eeuw later, heeft bol met ruim 13,5 miljoen klanten, een assortiment van 38 miljoen artikelen en zo’n 50.000 verkooppartners een belangrijke positie in de Belgische en Nederlandse markt. Een voortdurend veranderende markt vereist een flexibele en innovatieve organisatie, maar ook een organisatie die haar verantwoordelijkheid neemt. De drang om het elke dag beter te doen, strekt zich inmiddels ook uit tot buiten de organisatie. Een grote uitdaging voor de toekomst ligt volgens bol op het gebied van duurzamer consumeren. Bol CEO Margaret Versteden-van Duijn blikt terug op 25 jaar ‘de winkel van ons allemaal’ en droomt over een toekomst waarin circulair winkelen de mainstream is.

Toen bol in 1999 begon, stond e-commerce nog in de kinderschoenen. Net als de sector zelf, ontwikkelde bol zich de afgelopen 25 jaar volop. De eerste decennia stonden in het teken van online winkelen zo makkelijk mogelijk maken: een steeds uitgebreider aanbod, zo snel mogelijk bezorgen, achteraf betalen en gemakkelijk retourneren. Waar de focus op de klant blijft, wil bol zich in de komende jaren ook richten op het vergemakkelijken van betere keuzes voor de planeet. Versteden-van Duijn: “Klimaatverandering is een uitdaging voor de hele maatschappij, waar ook bol zich verantwoordelijk voor voelt. Onze ambitie is om de impact van onze activiteiten op de planeet aanzienlijk te verminderen, juist omdat we ons bewust zijn van onze grote invloed. Een groot deel van de CO2-voetafdruk van mensen ontstaat immers door consumeren. Zoals wij online shoppen makkelijk hebben gemaakt voor onze klanten, willen we ernaar om hetzelfde doen voor circulair winkelen. Circulair winkelen moet mainstream worden.”

Circulair winkelen

Op dit moment richt bol zich op de reis van een product totdat de klant het in huis heeft, maar de reis eindigt daar niet: producten hebben na bezorging bij de klant nog een heel leven. In een circulaire economie wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk omgegaan met grondstoffen. Daar ligt voor bol de toekomst: de levenscyclus van producten verlengen, met zo min mogelijk afval. Achter de schermen werkt bol aan verschillende circulaire businessmodellen die de komende jaren geïntroduceerd gaan worden. Versteden-van Duijn: “Als groot platform is het niet alleen belangrijk om zelf te verduurzamen, we willen de hele keten in beweging brengen. Maar de echte klimaatimpact zit in de producten die we aanbieden en de keuzes die onze klanten maken. Er ligt een verantwoordelijkheid voor bol om hierop te acteren. Circulaire businessmodellen gaan hierin een essentiële rol spelen.”

Duurzame consumptie versnellen

De afgelopen jaren zette bol al verschillende stappen om haar impact op het milieu zoveel mogelijk terug te dringen. In eerste instantie door haar eigen operatie te verduurzamen, denk aan zo duurzaam mogelijk verpakken. Zo stuurt bol artikelen die al stevig verpakt zijn zonder de welbekende blauwe omdoos, waardoor in 2023 zo’n 2.200 ton karton werd bespaard. Maar ook met de bezorgdiensten wordt er continu gewerkt aan het verduurzamen van de bezorging door slimme logistieke routes, meer elektrisch rijden en levering per fiets. Sinds 2023 is bol een B Corp, waarmee wordt voldaan aan hoge, geverifieerde normen op het gebied van bol´s impact op sociale en milieuaspecten. Daarnaast wil bol ook klanten helpen een bewuste keuze te maken tijdens het winkelen. Zo hebben ruim 1,7 miljoen artikelen op de website een speciaal label: het wereldbolletje. Deze artikelen bezitten duurzaamheidsvoordelen ten opzichte van vergelijkbare artikelen, gebaseerd op duidelijke eisen. Denk aan spullen die gemaakt zijn van gerecyled materiaal, met minder belastende ingrediënten voor het milieu, artikelen met een Fairtrade-keurmerk of energiebesparende apparaten. Verder helpt bol ook leveranciers bij het verlagen van hun CO2-uitstoot via de recent gelanceerde Klimaathub. Dit is een online omgeving waar leveranciers alle benodigde informatie, zoals handige instructievideo’s en tips, kunnen vinden die helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot.

Inclusieve samenleving bevorderen

Als ‘de winkel van ons allemaal’, is bol zich bewust van haar impact en verantwoordelijkheid. Voor Versteden – van Duijn is het bevorderen van diversiteit een persoonlijke drijfveer. Al vanaf het begin van haar carrière is zij een voorvechter van gelijke kansen die gender, afkomst en sociaaleconomische verschillen overstijgen. “Ik wil bijdragen aan een maatschappij waar zogenaamde verschillen geen rol spelen,” zegt Versteden – van Duijn. Vooruitkijkend is de visie van bol duidelijk: een omgeving bieden waarin alle individuen hun authentieke zelf kunnen zijn op het werk. Bol streeft er naar een toonaangevend rolmodel te zijn in het creëren van een inclusieve samenleving met gelijke kansen, zowel binnen als buiten de muren van de organisatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van studiebeurzen voor jongeren (met nadruk op vrouwen) in achterstandssituaties die anders geen toegang hebben tot STEM-studies (Science Technology Engineering Mathematic) en het verstrekken van gendertransitieverlof. Maar ook door het ontwikkelen van marketingcampagnes met thema’s als genderbalans en neurodiversiteit in de hoofdrol om stereotyperingen in de maatschappij uit te dagen. “We hebben nog een weg te gaan, maar we willen het elke dag beter doen”, aldus Versteden – van Duijn.