Bol.com gaat zijn verkooppartners helpen met verduurzamen door een netwerk van advies- en ondersteunende partijen aan te bieden. Op deze manier moet het voor de 51.000 verkooppartners van bol.com makkelijker worden om snel goede hulp te vinden bij het in kaart brengen van de CO 2 -voetafdruk, het reduceren- en compenseren van uitstoot en het verduurzamen van assortiment. Bol.com compenseert de eigen CO 2 -uitstoot en die van verkooppartners al zo veel mogelijk, met deze stap gaat het bedrijf ook partners helpen om zelf te verduurzamen. De verwachting is dat in de beginfase honderden verkooppartners gebruik van gaan maken van dit netwerk.

Hoe het werkt

Via Apps & Diensten op het Partnerplatform van bol.com bracht bol.com verkooppartners al in contact met derde partijen die hen kunnen ondersteunen bij hun groei. Die partijen kunnen onder andere helpen met het automatiseren en optimaliseren van prijsstellingen of breder meekijken en strategisch advies geven. Voor deze diensten ging bol.com eerder al samenwerkingen met derde partijen aan, zoals met Rabobank voor het aanvragen van financieringen en met verzekeraar Insify. Daar is nu ook ondersteuning bij verduurzaming bijgekomen.

Het voordeel voor de verkooppartner zit in de voorselectie door bol.com van betrouwbare partijen en de makkelijkere verbinding via het nieuwe netwerk van advies- en ondersteunende partijen. Op dit moment maken The Terrace, Rainbow Collection, Vaayu, Returnless en GroenBalans deel uit van het netwerk. Dit zijn partijen die verkooppartners kunnen helpen om inzicht te krijgen in de uitstoot en ook concreet advies kunnen geven over de verduurzaming van de inkoop of productie van artikelen. Op termijn worden daar meer partijen en dus ook andere diensten aan toegevoegd.

83% verkooppartners wil verduurzamen

Leontine Gast, directeur bij adviesbureau The Terrace: ‘Er is een enorme drang én noodzaak om te verduurzamen. Terwijl we zien dat veel ondernemers niet weten waar te beginnen. Wat wordt er van je verwacht? Hoe stel je prioriteiten, zet je doelen, meet je impact en communiceer je over duurzaamheid? Ingewikkelde vragen, zeker als je als onderneming je handen vol hebt aan dagelijkse zaken. Een betrouwbare adviseur die veel kennis heeft van verduurzaming kan dan echt het verschil maken. Daarom is het zo fijn dat bol.com het voor hun verkooppartners nu makkelijker maakt om de juiste sparringpartner te vinden.’

Boukje Taphoorn, Chief Marketing & Sustainability Officer bij bol.com: ‘83% van onze verkooppartners wil hun onderneming verduurzamen, maar veel van hen weten niet waar te beginnen. Naast de stappen die wij zelf als bedrijf zetten, helpen we verkooppartners graag met hun eigen duurzame ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande expertise in de markt, verduurzaming is een grote opdracht die we met elkaar moeten doen.’