De boeren voor Erve Kiekebos zijn gevonden! Jaap Fris en Niels Moshagen gaan de regeneratieve gemeenschapsboerderij in het Gelderse Empe runnen. Stichting Lenteland is trots om met deze ervaren ondernemers te mogen gaan samenwerken.

Eind vorig jaar kocht Lenteland het voormalige melkveebedrijf met 18 hectare grond in Empe in de gemeente Brummen met het doel om er een regeneratieve gemeenschapsboerderij van te maken. Deze vorm van landbouw biedt een oplossing voor veel van de problemen van ons voedselsysteem: er komt weer ruimte voor productie die de bodem herstelt, de biodiversiteit vergroot, gezond voedsel beschikbaar maakt, en de verbinding tussen boer en burger wordt versterkt. Na de aankoop ging Lenteland op zoek naar boeren die de boerderij wilden gaan opstarten.

Na een intensief selectieproces zijn ondernemers Jaap Fris en Niels Moshagen de kandidaten die dit gaan doen. De mannen hebben een groot hart voor regeneratieve landbouw en hebben veel ervaring met het binden van groepen mensen aan hun activiteiten. Zo zetten zij eerder een ondernemersschool voor vluchtelingen, een bedrijf in duurzame energieoplossingen en een co-workingspace voor sociale ondernemers op. Moshagen: “Bij ons ontstond een grote wens om onze ervaring samen te brengen op een plek en daar in de buitenlucht te werken aan ons toekomstbestendige landbouw-ideaal. De afgelopen 2,5 jaar hebben we veel geleerd over regeneratieve landbouw en zijn we op zoek geweest naar een eigen boerderij. We zijn blij dat Lenteland ons de mogelijkheid biedt om Erve Kiekebos te gaan vormgeven.”

Op Erve Kiekebos komt een zelfoogsttuinderij die de boeren dit seizoen nog gaan opstarten. Later zal ook de rest van het land ontwikkeld worden met o.a. voedselbosbouw. De mannen zien op dit moment vooral uit naar de kennismaking met de buurt om te horen wat mensen vinden van hun ideeën voor deze regeneratieve gemeenschapsboerderij. “Het moet echt een plek van mensen worden, van de buurt en van ondernemers die wij ruimte bieden om een stukje invulling aan Erve Kiekebos te geven.” vertelt Fris.

Lenteland-oprichter Wouter Veer is verheugd dat de eerste boerderij in Nederland nu echt van start gaat: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Jaap en Niels de benodigde capaciteiten hebben om Erve Kiekebos vorm te geven en ik zal er alles aan doen om hen hierbij te ondersteunen.”