Boek Andere kost: een pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem

Ons voedselsysteem kraakt in zijn voegen. Wij worden ziek en de planeet wordt ziek; verandering is bittere noodzaak. Maar veel van de problemen waarvoor we ons gesteld zien zijn van een ontmoedigende schaal. Wie heeft de verantwoordelijkheid en macht om een ommekeer tot stand te brengen? Wat kun je zelf doen, en wat moeten we samen aanpakken? In het nieuwe boek Andere kost maken Jaap Seidell en Jutka Halberstadt inzichtelijk hoe de grote problemen van ons voedselsysteem zich verhouden tot wat er op ons bord ligt. Hoe schadelijk zijn ultrabewerkte producten? Moeten we minder suiker, melk en koolhydraten eten? Kan onze voeding duurzaam, diervriendelijk én gezond zijn? Hoe ver gaat het recht op ongezond eten? Wij, individuen en consumenten, kunnen betere en bewustere keuzes maken, maar dat moet hand in hand gaan met een krachtig en samenhangend overheidsbeleid. Seidell en Halberstadt zijn niet alleen op zoek naar een vruchtbaarder debat, maar ook naar echte verandering. ‘In Andere kost laten Jutka Halberstadt en Jaap Seidell zien hoe wij onszelf en de aarde kapot maken door onze manier van leven en het voedsel dat wij eten Toch is het geen pessimistisch boek. Het kan het allemaal nog goed komen, áls wij er collectief de schouders onder zetten. Een onmisbaar boek voor individuele burgers, bazen van bedrijven én regeringsleiders. Een betere toekomst begint met andere kost.’ – Teun van de Keuken ‘Heerlijk om nu eindelijk een boek over voedsel te lezen waarin het grote op logische wijze met het kleine verbonden wordt. Van beleid, wetgeving en voedselzekerheid tot darmbacteriën en gedrag, (bijna) alle aspecten van het voedselsysteem komen aan de orde. Een aanrader voor wie de maatschappelijke context wil aangrijpen om na te denken over zijn/haar eigen consumptie. – Louise O. Fresco ‘De coronacrisis laat pijnlijk zien hoe we de preventieve gezondheidszorg hebben veronachtzaamd. Het pleidooi van Jaap Seidell en Jutka Halberstadt is ook vanuit dat perspectief zeer belangwekkend. Het laat zien hoe gezond voedsel een preventief medicijn kan zijn. Dit met feiten gelardeerde maar zeer toegankelijke boek mondt uit in vijf handelingsprincipes die elke overheid als uitgangspunt zou moeten nemen als ze de volksgezondheid serieus neemt en het voedselsysteem daadwerkelijk wil verduurzamen. Verplichte kost voor politici en beleidsmakers! – Barbara Baarsma, CEO van Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA ‘Juist in deze tijd van corona is het van het grootste belang te beseffen dat je zelf iets kunt doen om niet in het ziekenhuis te belanden. Andere Kost is het beste boek daarover dat ik tot nu toe gelezen heb. De overheid dwingen meer aan preventie te doen, en zelf zo vroeg mogelijk aan je gezondheid denken en er ook iets aan doen: dan beland je op oude leeftijd niet op de IC.’ – Jaap Goudsmit, Hoogleraar Harvard T.H.Chan School of Public Health ‘Ons voedselsysteem kan en moet anders en beter. Veel productiemethoden zijn zwaar belastend voor natuur en milieu en slechte voedingsgewoonten een bron van chronische ziekten. Wetenschappelijk onderbouwd en uitgewerkt in praktische aanbevelingen voor beleid en gedrag laat Andere kost overtuigend zien hoe dat anders en beter gerealiseerd kan worden. Kern is het verbinden van de gezondheid van de mens met die van de aarde. Dit boek is verplichte kost voor ieder die daaraan wil bijdragen.’ – Herman Wijffels ‘Andere kost voelt als een prettig gesprek met een goed ingevoerde vriend of vriendin, die je motiveert en stimuleert tot nadenken en actie. Van pseudowetenschappelijke voedseladviezen had ik mijn buik vol, maar dit is andere koek.’ – New Scientist

Auteurs

Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij adviseert nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de WHO en de Gezondheidsraad. Hij is lid van de KNAW. Hij schreef samen met Jutka Halberstadt Tegenwicht (2011), Het voedsellabyrint (2014) en Jongleren met voeding (2018). Samen publiceren ze ook regelmatig over voeding, gedrag en gezondheid in onder meer Het Parool. Hij twittert van @jaapseidell en is ook op Linkedin te vinden.

Jutka Halberstadt is psycholoog, universitair docent Kinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam en landelijk projectmanager van Care for Obesity. Ze schreef samen met Jaap Seidell Tegenwicht (2011), Het voedsellabyrint (2014) en Jongleren met voeding (2018). Samen publiceren ze ook regelmatig over voeding, gedrag en gezondheid in onder meer Het Parool.

