Op 19 juni 2024 vond de finale van de Dutch Tech Innovator-competitie, georganiseerd door KPMG Emerging Giants, plaats. Het in Eindhoven gevestigde hightechbedrijf Incooling werd uitgeroepen tot winnaar van deze competitie, die de meest veelbelovende startups van Nederland aanwijst. Deze overwinning verzekert hen van een plaats in de wereldwijde finale van de KPMG Global Tech Innovator-competitie in Lissabon later dit jaar.

Incooling staat bekend om zijn innovatieve serverkoelsystemen en werd opgericht om het enorme energieverbruik van datacenters wereldwijd aan te pakken. De startup heeft met succes een pilotproject uitgevoerd met ASML en is van plan deze samenwerking voort te zetten. De jury was onder de indruk van hun visionaire aanpak en mogelijkheden voor wereldwijde impact.

Het beste van Nederlandse innovatie

De Dutch Tech Innovator maakt deel uit van de KPMG Global Tech Innovator-serie. Dit internationale initiatief richt zich op het identificeren en ondersteunen van de meest veelbelovende startups ter wereld. Het evenement vindt plaats in 24 landen en begint met nationale competities. Daarna vindt een wereldwijde finale plaats, tijdens de Web Summit-conferentie in Lissabon. Om in aanmerking te komen, moeten deelnemende startups minder dan vijf jaar oud zijn (in hun huidige vorm) en moeten ze meer dan $500.000 aan financiering hebben opgehaald of meer dan $1 miljoen aan inkomsten genereren.

Zes startups werden geselecteerd uit een grote groep online aanmeldingen. Deze zes presenteerden hun ideeën voor een publiek van tech-enthousiastelingen en een jury, in Atelier de Vijzel in Amsterdam. Als finalisten ontvingen alle zes bedrijven erkenning als veelbelovende Nederlandse startups, gratis tickets voor de TNW Conference en ondersteuning van het KPMG Emerging Giants-team om hun groei te versnellen.

De deelnemende startups waren:

Incooling: Next-gen koeloplossingen voor servers.

tex.tracer: Zorgt voor transparantie in de modesector.

Firsty.app: Biedt gratis wereldwijde mobiele connectiviteit.

Wave Energy Collective (Weco): Zet golfenergie om in elektriciteit.

Naq: Vereenvoudigt naleving van gezondheidsvoorschriften met een alles-in-één-oplossing.

Tellet: AI-platform dat consumentenonderzoek verbetert.

Hoog niveau van innovatie

Rudie Verweij, CEO en medeoprichter van Incooling, was erg blij met de winst: “Het is een grote eer om deze prijs te winnen. Alle pitches waren van zo’n hoog niveau – het zien van zoveel innovatie en ondernemerschap maakt me erg trots op Nederland.”

De jury was voornamelijk onder de indruk van de innovatieve kracht en impact van Incooling’s oplossing. “Het was een moeilijke beslissing gezien het hoge niveau van alle deelnemers, maar Incooling viel op door hun baanbrekende aanpak en potentieel om een blijvende, positieve impact op de wereld te maken,” aldus Izzy Sayers, jurylid van de Dutch Tech Innovator en Lead Emerging Giants bij KPMG Nederland.

Wat winnen betekent voor Incooling

Als winnaar van de Dutch Tech Innovator-competitie zal Incooling Nederland vertegenwoordigen in de finale van de Global Tech Innovator. Deze finale vindt plaats in Lissabon op 13 november 2024. Met deze overwinning krijgt het winnende bedrijf toegang tot een weeklang programma met coaching, media- en netwerkmogelijkheden in Lissabon, inclusief tickets voor de Web Summit-conferentie.