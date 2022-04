In 2019 startte de bierbrouwerij Bird Brewery met het planten van bomen. Het idee is simpel: voor iedere verkochte liter van hun bier bij horecazaken waarmee ze intensief samenwerken – Groene Nesten genaamd – wordt er één boom geplant. Dankzij samenwerkingen met intussen ruim 390 horecazaken is deze week de grens van 100.000 bomen gepasseerd. Een absolute mijlpaal!

Mijlpaal

“We zijn ongelooflijk trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische resultaat: 100.000 bomen. Probeer het je maar eens voor te stellen, dat is echt ongelooflijk veel”, vertelt mede-oprichter Ralph van Bemmel. “Prachtig om te zien wat we kunnen bereiken door samen te werken. Echt heel erg bijzonder!”

Ook mede-oprichter Rik van den Berg is trots op het resultaat. “Bomen planten is natuurlijk niet het eerste waaraan je denkt bij een brouwerij, dat maakt het in mijn ogen nog unieker dat we zo’n resultaat hebben behaald. We laten op deze manier echt zien dat een klein idee uit kan groeien tot iets dat impact maakt. Extra leuk dat gasten en horecazaken er weinig extra werk aan hebben, maar ze op een eenvoudige manier toch meehelpen om de wereld een stukje groener te maken. En daar blijven we absoluut mee doorgaan!”

De bomen worden geplant via partner Trees for the Future. Deze stichting plant al ruim 30 jaar bomen in zes Afrikaanse landen. Naast het planten van natuur, bouwen landeigenaren dankzij zogenaamde ‘agriforest’ ook een duurzaam inkomen. Een win-win.

Groene Nesten

Bij de aangesloten horecazaken geldt dat er voor iedere verkochte liter van Bird Brewery één boom wordt geplant. Intussen zijn er al meer dan 390 horecazaken omgetovert tot Groen Nest, waardoor er ruim 100.000 bomen geplantzijn. Door de structurele samenwerking loopt dat aantal bovendien dagelijks op.