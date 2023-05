House of Bird opent aan eind van de komende zomer de tweede vestiging in Kwintelooijen. Het officiële proeflokaal van Bird Brewery vestigt zich tussen Rhenen en Veenendaal, in het meest biodiverse gebied van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. House of Bird Kwintelooijen zal dagelijks geopend zijn en is een plek voor jong en oud om te genieten van lekker eten, mooie dranken en natuur.

House of Bird opende in 2020 zijn eerste vestiging in het Diemerbos. Met jaarlijks tienduizenden gasten, een nominatie als ‘Best All Day Concept’ bij de Entree Awards en lovende kritieken in de media gaat het vliegend van start. Duurzaamheid, lokaal en toegankelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol voor oprichters Rik van den Berg, Teun IJff en Ralph van Bemmel.

“Qua horeca zijn wij toegankelijk voor iedereen. We kiezen voor duurzame kwaliteitsproducten, lokale producenten en geven extra aandacht aan duurzame opties,” aldus Teun. “We wegen verschillende elementen af, zoals reducering in transport, biologische ingrediënten en unieke bijdragen aan een mooiere wereld. Uiteraard bieden we ook een ruim aanbod van onze eigen bieren van Bird Brewery, waarbij we voor iedere liter één boom planten.”

“Het allerbelangrijkste is echter dat iedereen zich meteen vertrouwd voelt bij House of Bird,” vult Rik aan. “Er heerst altijd een positieve sfeer, het personeel is ontspannen en de locatie ademt natuur. Dat zullen we ook in Kwintelooijen uitstralen.”

House of Bird Kwintelooijen is in de ogen van de ondernemers een logische stap. “Het gebouw past qua uitstraling, het natuurgebied is prachtig en er is behoefte aan horeca,” vertelt Ralph. “We begrijpen goed dat we met House of Bird een belangrijke rol hebben om het gebied Kwintelooijen nog aantrekkelijker te maken, zoals we dat eerder deden in het Diemerbos. Het realiseren van een ruimte voor natuureducatie, bijzondere activiteiten en kwalitatief goede horeca zijn enkele manieren waarop we willen bijdragen.”

Tomorrow, gevestigd in Veenendaal, ontwikkelt het duurzame gebouw. Het hoogste punt is inmiddels bereikt en het doel is om eind van deze zomer de deuren te openen. “Het is een prachtig project om aan te werken. House of Bird Kwintelooijen heeft in onze ogen alle facetten om een regionale trekpleister te worden voor iedereen die wil genieten van de prachtige natuur in onze omgeving,” vertelt Johan van den Essenburg van Tomorrow. “Ook na de oplevering van het gebouw zullen we hier met regelmaat terug te vinden zijn!”