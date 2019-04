Bird Brewery plant 10.000 bomen en doneert 1,2 miljoen liter drinkwater

Bird Brewery maakt de afgelopen jaren impact met hun bieren en gaat dat nu ook doen door hun omgang met de natuur. Door hun snelle groei is de CO2 uitstoot en het waterverbruik flink toegenomen. Ter compensatie gaat de brouwerij samen met partners jaarlijks bomen planten en drinkwater doneren. Als start worden 10.000 bomen geplant en 1,2 miljoen liter drinkwater gedoneerd.

“Als snelgroeiende brouwerij geloven wij dat we impact kunnen maken op de biermarkt. Dat doen we natuurlijk met onze bieren, maar willen we ook doen door bewust om te gaan met de natuur”, vertelt Ralph van Bird Brewery. “Als microbrouwerij is financieel niet alles mogelijk. Ik vind het fantastisch dat we nu op een punt zijn waarbij wij tienduizend bomen planten en 1,2 miljoen liter drinkwater doneren. Dat maakt echt impact.”

Bomen planten: voor vogels en mensen

Voor iedere hectoliter die Bird Brewery brouwt, planten zij één boom. Op die manier compenseert de brouwerij voor de uitstoot van CO2 tijdens het brouwproces en creëert het natuur voor vogels én mensen. De bomen worden geplant in samenwerking met partner Trees for the Future en helpen onder meer de bodem beschermen, vergroten de biodiversiteit en bieden lokaal werk.

“Dit jaar planten we 10.000 bomen. Dat is al een fantastisch aantal, maar we hebben als doel om dit aantal elk jaar te laten groeien”, vertelt Rik van Bird Brewery. “Naast een boom per hectoliter doneren we ook inkomsten uit ons bier Valkmanschap ‘19: deze limited edition komt in mei uit. Verder zijn we met een aantal gepassioneerde horecazaken aan het kijken naar mogelijkheden om een hele duurzame samenwerking op te zetten. Op die manier hopen we onze impact flink te vergroten!”

1,2 Miljoen liter drinkwater compenseren

Naast het aanplanten van bomen gaat de brouwerij het waterverbruik compenseren. Om één liter bier te brouwen verbruikt een brouwerij gemiddeld 4 tot 6 liter drinkwater. Dat is drinkwater dat niet overal ter wereld goed te verkrijgen is. Om dit te compenseren doneert Bird Brewery via partner Made Blue dit jaar 1,2 miljoen liter drinkwater.

“Het is goed om te zien dat Bird Brewery actief bezig is met zijn waterverbruik en dat spiegelt met evenveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Samen met Made Blue Foundation maakt Bird Brewery daarmee een meetbaar verschil voor honderden mensen elders op aarde”, licht Machiel van Made Blue toe.

Duurzame toekomst

Bird Brewery is bewust bezig met hun impact op de natuur. “We blijven kijken naar de mogelijkheden om verder te verduurzamen. Dat doen wij onder meer door bomen aan te planten, drinkwater te compenseren en mensen de schoonheid van de natuur te laten ervaren”, vertelt Ralph. “Maar ook door steeds bewuster te kijken naar onze eigen processen. Helaas is niet alles direct mogelijk, maar elke stap is er één.”