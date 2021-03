Bird Brewery is Albatrots: nieuw bier om te proosten op 70.000 bomen

Bird Brewery lanceert vandaag een hele bijzondere Jeneverbes Saison (6,6%). Het kruidige, verfrissende bier is speciaal gebrouwen voor Werelddag van de Bossen op 21 maart. Een mooi moment om stil te staan bij de ruim 70.000 bomen die de brouwerij in de afgelopen twee jaar heeft geplant. Dat doen zij samen met heel veel anderen: daar zijn zij albatrots op!

Ruim 70.000 bomen geplant

“Wij willen impact maken met onze bieren. Ook met onze specials. Ze staan daarom in het teken van samen doen. Concrete acties, duidelijke doelen,” vertelt vogelliefhebber en oprichter Ralph van Bemmel. “In de afgelopen twee jaar hebben wij door samenwerkingen met honderden partners ruim 70.000 bomen geplant. Met het bier Albatrots proosten wij op al die mensen die samen met ons de wereld net iets mooier proberen te maken!”

Eenmalige special Albatrots

De Albatrots is een frisse, blonde saison waarin de lichtbittere smaak van de jeneverbes goed naar voren komt. De kruidigheid, doordrinkbaarheid en kruidige nasmaak maken het tot een heerlijk toegankelijk bier. Brouwer en mede-oprichter Rik van den Berg. “In onze bieren proberen we altijd de balans te behouden, dat is ook goed gelukt met de jeneverbes. De droge saison gist en kruidigheid van de jeneverbes maken het tot een ideale dorstlesser voor na een wandeling in het bos. Goed gelukt dus.”

Over Bird Brewery

Bird Brewery is de laatste jaren uitgegroeid tot bekende naam. Met hun vele prijswinnende bieren en door hun omgang met de natuur weten ze impact te maken binnen de bierwereld. De brouwerij plantte dankzij samenwerkingen ruim 70.000 bomen en doneerde 1,2 miljoen liter drinkwater.