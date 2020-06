Bijna 90% van Nederland koopt wel eens een Fairtrade product

Fairtrade Nederland publiceert haar jaarverslag 2019. Het aantal huishoudens dat een Fairtrade product koopt, is toegenomen naar 87%. Met name in cacaoproducten is een forse stijging te zien. Door de verkoop van Fairtrade gecertificeerde producten in Nederland, ontvingen boeren en arbeiders € 7,7 miljoen aan Fairtrade premie.

In 2019 kocht 87% van alle Nederlandse huishoudens wel eens een Fairtrade product. Dit is een stijging van 4% t.o.v. 2018, zo blijkt uit gegevens van GfK, gepubliceerd in het jaarverslag 2019 van Fairtrade Nederland. Ook aankoopfrequentie, volume en besteding zijn toegenomen. Dankzij de verkoop van Fairtrade producten worden boeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld om een beter bestaan op te bouwen en te investeren in duurzame bedrijfsvoering. Door de verkoop onder Fairtrade voorwaarden ontvangen boerenorganisaties ten minste de Fairtrade minimumprijs en -premie. Dit is een ontwikkelingspremie die boerenorganisaties naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs. Door de verkoop van Fairtrade producten in Nederland ontvingen boeren en arbeiders bovenop de verkoopprijs € 7,7 miljoen aan Fairtrade premie. Dit is 11% meer dan in 2018. Een bedrag dat van groot belang is voor boeren en arbeiders, die vaak onder de armoedegrens leven.

Bijna € 14 miljoen Fairtrade premie naar Ivoriaanse cacaoboeren

Met name in cacao is een enorme groei te zien: de verkoop van Fairtrade cacaoproducten in Nederland is gestegen met 22%. Cacaoboeren ontvingen € 2,1 miljoen Fairtrade premie door de verkoop in Nederland. Samen met alle internationale verkopen, resulteert dit in een nog groter bedrag. In Ivoorkust, waar de meeste cacao voor de Nederlandse markt vandaan komt, ontvingen 140 coöperaties € 13,8 miljoen aan Fairtrade premie.

Corona

De COVID-19 pandemie legt een vergrootglas op de kwetsbaarheid van ons wereldwijde en onderling verbonden voedselsysteem. Het gebrek aan paraatheid, aan veerkracht en de toenemende ongelijkheid achter de wereldeconomie is inmiddels pijnlijk duidelijk. “Deze crisis raakt ons allemaal. Maar boeren en arbeiders in productielanden nog meer. Zij hebben geen financiële buffer om op terug te vallen”, stelt Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland. “Juist nu is het van groot belang om Fairtrade producten te kopen en te investeren in een eerlijke, duurzame economie.” Eind mei deed Fairtrade Nederland, samen met een coalitie van NGO’s, een oproep aan de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, de financiële sector en NGO’s om dit moment aan te grijpen om het handelssysteem anders in te richten, met meer respect voor mens en milieu.