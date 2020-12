Bijna 1.2 miljoen burgers willen Europese Bossenwet om wereldwijde ontbossing te stoppen

Meer dan een miljoen (1.193.652) Europeanen, waaronder veel Nederlanders, roepen de EU op om te zorgen voor een ambitieuze Bossenwet, waardoor alleen nog ontbossingsvrije producten op de Europese markt zijn toegestaan. Niet eerder hebben zo veel burgers zich tijdens een zogenoemde publieksconsultatie van de Europese Commissie uitgesproken over een natuurthema. De oproepen worden maandag aangeboden aan minister Schouten (LNV) en Eurocommissaris Timmermans.

Samen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van producten waarvoor ontbost is. De Europese Commissie werkt aan wetgeving die bossen en andere natuur wereldwijd hiertegen moet beschermen.

De afgelopen maanden hebben meer dan 160 natuur- en mensenrechtenorganisaties in Europa zich met de campagne #Together4Forests hard gemaakt voor een krachtige wet. Deze coalitie noemt een Europese Bossenwet een unieke kans om de betrokkenheid van Europa bij wereldwijde ontbossing te stoppen.

Verantwoordelijkheid van Nederland

Maandag 14 december neemt minister Schouten de oproepen in ontvangst. Als grootste Europese importeur en doorvoerhaven van soja, palmolie en cacao, heeft Nederland een verantwoordelijkheid om illegale en legale ontbossing te stoppen. Greenpeace, WWF, Vogelbescherming Nederland, IUCN NL, Both ENDS en Tropenbos International roepen de minister dan ook op om in Brussel het voortouw te nemen en andere lidstaten aan te sporen om een sterke Bossenwet te steunen. Op dezelfde dag volgt in Brussel de overhandiging aan Europees Commissarissen Timmermans (vice-voorzitter, Klimaat en Green Deal) en Sinkevicius (Milieu).

Kirsten Schuijt, directeur van WWF, namens de coalitie: “Veel Nederlanders hebben een heel sterk signaal gegeven dat ze willen kunnen winkelen in de wetenschap dat voor de producten in hun winkelmandje geen natuur is vernietigd of rechten van lokale gemeenschappen zijn geschonden. Tropisch regenwoud, oerbossen en savannes bieden een thuis aan planten, dieren én mensen. Het is een zaak van ons allemaal.”

Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace, vervolgt: “Bossen vormen een essentiële bondgenoot in de strijd tegen de klimaat- en natuurcrisis. Het is erop of eronder voor het behoud en herstel van de natuur. Met een krachtige Europese Bossenwet weren we eindelijk producten van de markt, die elders leiden tot bosvernietiging.”

Gevaren van vernietiging natuur

Ontbossing is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies, waardoor bosbescherming en -herstel essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Vernietiging van natuur gaat wereldwijd regelmatig gepaard met mensenrechtenschendingen. Inheemse gemeenschappen worden met geweld van hun land verdreven, terwijl 80 procent van de biodiversiteit wereldwijd in inheemse gebieden te vinden is. Bovendien waarschuwen wetenschappers dat we vaker te maken gaan krijgen met pandemieën als COVID-19. Wilde dieren en de ziektes die ze bij zich dragen, komen sneller in contact met mensen door het kleiner worden van hun leefgebied. Dit kunnen we voorkomen door de vernietiging van bossen en andere waardevolle natuurgebieden te stoppen.

Iedere twee seconden een voetbalveld

Toch verliezen we nog altijd iedere twee seconden een voetbalveld aan bos. De uitbreiding van landbouw is verantwoordelijk voor 80 procent van alle ontbossing wereldwijd voor producten als soja voor veevoer, palmolie en (rund)vlees. Vorig jaar bleek al uit een opiniepeiling dat bijna 90 procent van de Europeanen wetgeving wil om wereldwijde ontbossing aan te pakken.

De Europese Commissie gaat op basis van de input van deze publieksconsultatie aan de slag met een wetsvoorstel voor een Europese Bossenwet. Dit voorstel wordt halverwege 2021 verwacht.

Kom ook in actie en help mee met bosherstel in het Atlantisch Regenwoud door een Bosje Bomen te kopen.