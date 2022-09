1,2 miljoen mensen deden een oproep via #together4forest en hun stem is gehoord! Het Europees parlement heeft gestemd voor een sterke Europese bossenwet. Een belangrijke stap om producten waarvoor natuur vernietigd is van de Europese markt te weren.

Meer natuur beschermd

Met het huidige wetsvoorstel worden niet alleen bossen beschermd, maar ook meer natuur zoals delen van savannes. Daarnaast staan er strenge traceerbaarheidseisen in, meer productcontroles en zijn extra producten toegevoegd zoals mais en rubber.

Andere belangrijke elementen: lokale en inheemse volken worden beter beschermd in dit wetsvoorstel en niet alleen de bedrijven die de producten op de markt brengen moeten zich aan de regels houden, maar ook financiële instellingen die deze bedrijven financieren.

“Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat er straks geen producten meer in ons boodschappenmandje liggen waarvoor natuur is vernietigd. Het laat ook zien dat de oproep van meer dan een miljoen Europese burgers om bossen en natuur beter te beschermen is gehoord,” aldus Seline Meijer, voedselexpert WWF-NL.

Grassen en wetlands ontbreken nog

De wet zoals die er nu ligt is een grote verbetering, maar mist nog wel een cruciaal ingrediënt. Meer natuur wordt meegenomen, maar graslanden en wetlands zoals de Pampa’s of de Pantanal worden nog buiten beschouwing gelaten. WWF pleit ervoor om alle soorten natuur aan de wet toe te voegen en zo verplaatsing van natuurvernietiging naar deze gebieden te voorkomen.

Hoe nu verder?

De stemming geeft een krachtig signaal af aan de EU-lidstaten om bossen en andere natuur beter te beschermen. De komende maanden vinden onderhandelingen plaats over de definitieve wet. WWF volgt deze natuurlijk op de voet.

Waarom een sterke wet?

Bossen, savannes en andere onmisbare ecosystemen worden in rap tempo vernietigd voor de productie van vlees, zuivel, palmolie en soja gebruikt als basis voor veevoer. In 2017 kon 16 procent van de wereldwijde ontbossing worden gelinkt aan de Europese consumptie. Nederland heeft als handelsland ook een cruciale rol in het stoppen van wereldwijde ontbossing en andere natuurvernietiging. Dat bleek eerder deze week ook uit het WWF-NL rapport ‘The impact of Dutch imports on nature loss worldwide‘.