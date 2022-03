Slice to meet: de eerste vegan variant van Big Americans! Het beroemde pizzamerk, bekend van de dikke pizzabodems, voegt de Vegan BBQ Jackfruit pizza toe aan het vriesschap. Zoals de naam al verklapt is deze 100% plantaardige pizza belegd met jackfruit, tomaten, rode ui, een vegan kaas alternatief en BBQ-saus. Hierdoor kun je genieten van een American-style pizza, terwijl je niet eens doorhebt dat hij vegan is! Benieuwd hoe deze vegan Big Americans pizza smaakt? De Big Americans Vegan BBQ Jackfruit pizza is vanaf deze week verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo.

100% plantaardig genieten

Big Americans heeft al meerdere pizza’s met vlees, een vegetarische pizza en XL-varianten in het assortiment, waar nu ook een vegan pizza aan wordt toegevoegd. Zoals je gewend bent van Big Americans heeft de pizza een dikke Amerikaanse bodem en is hij rijkelijk belegd. De pizza is net zo lekker als de andere (vlees) varianten, maar nu 100% plantaardig! Daarnaast is de pizza belegd met een plantaardig kaas alternatief, BBQ saus en… jackfruit! Deze grote stekelige vrucht uit Azië heeft een stevig, draadjesachtig vruchtvlees wat erg lijkt op de structuur van vlees. Hierdoor is hij erg goed te marineren en geeft hij de perfecte ‘pulled vlees smaakbeleving’. Met deze pizza kun je dus nu volledig vegan genieten zonder in te leveren op smaak!

De Big Americans – Vegan BBQ Jackfruit pizza ligt vanaf week 9 in het vriesvers pizza schap bij Albert Heijn en Jumbo: