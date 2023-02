Volvo Trucks Nederland heeft onlangs een van de eerste Volvo FM elektrische trekkers afgeleverd aan Bierbrouwerij AB InBev. De 100% elektrische truck pendelt vanaf februari continu tussen de Dommelsche Bierbrouwerij en het distributiecentrum in Eersel. De Volvo FM Electric onderstreept de duurzaamheidsstrategie van AB InBev, die erop gericht is om in 2028 de vijf grootste brouwerijen in Europa in 2028 naar ‘Net Zero’ te brengen. De ambitie is verder om in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren.

Steven Peleman, brouwerijdirecteur Dommelsche Bierbrouwerij: “We zijn enorm trots dat we als een van de eersten in Nederland een Volvo FM Electric in gebruik kunnen nemen. Wij hebben de ambitie voorloper te zijn in elektrisch transport en deze Volvo FM Electric is met het maximale gewicht (GVW) van 50 ton een belangrijke schakel tussen de Dommelsche Bierbrouwerij en ons distributiecentrum in Eersel. De truck met oplegger gaat per direct ongeveer 18 keer per dag op en neer rijden tussen deze locaties, een afstand van 22 kilometer. Het is een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van onze CO2-footprint en bovendien een stil alternatief.”

Fossielvrijstaal

“In dat opzicht is het ook fantastisch dat Volvo Trucks ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van fossielvrij staal, dat gemaakt wordt met behulp van een volledig nieuwe technologie met fossielvrije elektriciteit en waterstof. Het resultaat: een aanzienlijk lager klimaateffect en een belangrijke stap naar een waardeketen met netto-nul-emissies en dat past in onze ambitie om wereldwijd in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren. Naast het verkleinen van de footprint van het transport, blijven we in onze brouwerijen versnellen als het gaat om het behalen van CO2-reductie. Zo wekken we onze eigen energie op met biogas dat we uit afvalwater maken. Hierdoor is de brouwerij deels zelfvoorzienend.”

Volvo FM Electric 50 ton

Met de komst van de Volvo FM Electric is ook de laadinfrastructuur op het brouwerijterrein verder uitgebreid, waarbij geanticipeerd wordt op de komst van meer elektrische trucks. “We rijden momenteel al met drie elektrische vrachtwagens om de horeca te beleveren”, vertelt Steven Peleman. “We willen binnen afzienbare tijd 30% van de kelderbiervloot omzetten naar elektrische trucks. Het is daarom fantastisch dat met de Volvo FM Electric – 50 ton GVW – er meer mogelijkheden komen voor zwaar vrachttransport.”