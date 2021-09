Bierbrouwer Grolsch zet nieuwe norm met kartonnen blikverpakking in bier

Partner



Koninklijke Grolsch zet met de introductie van de kartonnen TopClip een nieuwe norm in blikverpakking. De nieuwe verpakking is 100% plasticvrij en door alle blikfolies in Nederland te vervangen door deze kartonnen TopClip-verpakkingen bespaart Grolsch per jaar ruim 100.000 kg plastic. Deze hoeveelheid komt overeen met ruim 4 miljoen nieuwe plastic tassen en zorgt voor een CO2-reductie van 36% ten opzichte van nieuwe plastic folie en 16% ten opzichte van recyclede plastic folie.

Hetzelfde karakter, duurzaam verpakt

‘De TopClip is een volledig recyclebare, biologisch afbreekbare kartonnen verpakking. De smaak van ons bier is ongewijzigd: hetzelfde karakter dus, en nu nog duurzamer verpakt. Zo smaakt jouw biertje voortaan nóg beter’, vertelt Ard Bossema, Marketing & Strategy Directeur bij Grolsch. De brouwer wil met deze overstap de nieuwe norm zetten voor blikverpakkingen: ‘Grolsch is de eerste brouwer in Nederland die deze verpakking introduceert en daarmee de consument de kans geeft een duurzame keuze te maken. Wat ons betreft is dit de nieuwe standaard’, aldus Bossema.

Handig draagkarton

Als vervanger voor de folie die nu om de blikken zit zijn meerdere alternatieven onderzocht. Al snel werd het grote voordeel van de TopClip duidelijk: in tegenstelling tot veel andere kartonnen blikverpakkingen die nu op de markt komen wordt er geen lijm gebruikt. De TopClip is gemaakt van FSC gecertificeerd golfkarton, waarbij zorgvuldig is gekeken naar de gebruikte papiersoorten om er zeker van te zijn dat de blikken goed in de verpakking blijven zitten, ook in de koelkast. De nieuwe verpakking is gemakkelijk op te pakken door de twee gaten aan de bovenzijde van de verpakking, bedoeld voor duim en wijsvinger. De blikken zitten stevig vast in de draagtray maar kunnen tegelijkertijd eenvoudig uit de verpakking worden genomen. Ook wordt de bovenkant van de blikken bedekt door de TopClip, waardoor het gedeelte waaruit gedronken wordt schoon blijft.

Succesvolle samenwerking

De introductie van deze duurzame manier van verpakken is het resultaat van een intensieve samenwerking. De TopClip is technisch ontwikkeld en gepatenteerd door verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa. Arco Berkenbosch – Vice President Innovation and Development bij Smurfit Kappa: ‘Grolsch is een zero-waste brouwerij. Smurfit Kappa sluit hier met het Better Planet initiatief naadloos op aan. Grolsch is dan ook de ideale partner om als eerste de markt te betreden met deze innovatieve oplossing. De toewijding van Grolsch om TopClip als eerste te lanceren toont karakter. Met deze lancering laat Grolsch zien de uitdaging aan te durven om zowel de innovatie als de duurzaamheidsambitie te realiseren. We zijn trots op de intensieve samenwerking met zowel Grolsch als KHS om TopClip te lanceren en zijn verheugd om de Grolsch TopClip multipacks binnenkort in het schap te zien!’.

De machine is in nauw overleg met Smurfit Kappa en Grolsch ontwikkeld door KHS en staat als eerste – en voorlopig enige – in de brouwerij in Enschede. ‘De samenwerking tussen Smurfit Kappa, Grolsch en KHS vormt de perfecte combinatie om snel een unieke, lijmloze en stabiele kartonverpakking te ontwikkelen, welke ook op een highspeed machine verwerkt kan worden’, vertelt Swen van Kuetsem, Sales manager KHS Benelux.

De nieuwe verpakkingen werden in 2020 al op kleine schaal geïntroduceerd en getest bij 18 geselecteerde PLUS Supermarkten. Op basis van deze testperiode heeft Grolsch samen met haar partners de verpakking verder geoptimaliseerd. De eerste verpakkingen stromen vanaf deze week in op de winkelvloer, waarbij het als eerste de beurt is aan de Herfstbok blikken. In de komende maanden worden alle (plastic) blik verpakkingen gefaseerd vervangen door de nieuwe kartonnen verpakking.

Duurzaam. Karakter.

Onder de noemer DUURZAAM.KARAKTER. voert Koninklijke Grolsch al jaren een actief duurzaamheidsbeleid, met als één van de zes focusgebieden het maximaliseren van circulaire verpakkingen. Nagenoeg 100% van de Grolsch verpakkingen voor de Nederlandse markt is recyclebaar. Als eerste brouwer ter wereld bracht Grolsch een krat op de markt voor het merk Kornuit vervaardigd van 100% gerecycled consumenten plastic. Na de overschakeling op 100% recycled blikfolie in 2019 is de introductie van de TopClip-verpakking een grote stap vooruit in het uitbannen van wegwerp plastic en het maximaliseren van circulaire verpakkingen.