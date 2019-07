Bidfood en Voedselbanken Nederland redden meer voedsel door landelijke samenwerking

Online groothandel Bidfood en Voedselbanken Nederland gaan een nieuwe samenwerking aan. Een aantal vestigingen van Bidfood doneerde al regelmatig voedsel aan lokale voedselbanken. Die samenwerking wordt nu uitgebreid naar alle Bidfood vestigingen. Goede afspraken op landelijk niveau zorgen bovendien voor een betere verspreiding van het voedsel. Zo kunnen meer mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank beschikken over de voedingsmiddelen die Bidfood doneert.

Verspilling en armoede bestrijden

Bidfood heeft ambitieuze doelen opgesteld in een nieuw duurzaamheidsbeleid. “Onze activiteiten zijn erop gericht een groter effect te sorteren”, zegt Peter Terwindt, Partner Manager Sustainability bij Bidfood. “De nieuwe samenwerking met Voedselbanken Nederland stelt ons in staat om nog minder voedsel te verspillen en tegelijk armoede te bestrijden. Het voedsel dat we doneren wordt door vrijwilligers van de voedselbanken lokaal verstrekt aan mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.” Ondanks een stijgende welvaart groeit het aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbank. “Ik ben onder de indruk van de professionaliteit waarmee Voedselbanken nederland directe voedselhulp biedt aan mensen in nood”, voegt Terwindt toe.

Goed voedsel niet weggooien

Voor de groothandel blijft het ondanks een strakke planning een uitdaging om precies de juiste volumes in te kopen. Een groot deel van de klanten – met name in het cateringsegment – eist bovendien producten met een ruime THT-datum. Zo komt het nog steeds voor dat goede voedingsproducten door de groothandel niet meer verkocht kunnen worden. Dankzij de samenwerking met Voedselbanken Nederland hoeft Bidfood dit eten niet weg te gooien. Alle producten uit verschillende temperatuurzones worden afgenomen door de voedselbanken.