Tijdens het Green Key & Duurzaam Gastvrij Uitreikingsevent op 11 februari in Apeldoorn heeft Landal voor meerdere Nederlandse vakantieparken het internationale Green Key-certificaat in ontvangst genomen. Met deze nieuwe certificeringen zet de organisatie opnieuw een belangrijke stap in de richting van de verduurzaming van de vakantieparken.

Dankzij de inzet van tientallen parkteams groeide het aantal Green Key-gecertificeerde parken van 93 naar 115 in 2025. Daarmee ligt Landal op koers om in de komende jaren te komen tot een 100% Green Key-gecertificeerd internationaal parkportfolio.

Duurzaamheid verankerd in de operatie

Green Key is het toonaangevende internationale keurmerk voor duurzame recreatiebedrijven en toetst jaarlijks op een uitgebreide lijst aan criteria, waaronder energie- en waterverbruik, afvalreductie, biodiversiteit, regionale betrokkenheid en duurzaam inkopen.

De certificeringen bevestigen dat duurzaamheid structureel is ingebed in de dagelijkse operatie van de parken. Van energiebesparende maatregelen en afvalbeheer tot natuurbeheer en bewuste keuzes in horeca en retail: parkteams werken continu aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Zo behaalde Landal Landgoed Bourtange direct het Green Key Goud-certificaat. Het park, geopend in de zomer van 2024, beschikt over slimme energiesystemen en een eigen energieopslag, waardoor het nagenoeg volledig zelfvoorzienend is. Daarnaast is het klimaatadaptief ingericht met inheemse beplanting die de biodiversiteit versterkt.

Ook Ferienresort Cochem laat zien hoe verduurzaming en comfort samengaan. Het recent gerenoveerde centrumgebouw voldoet aan actuele energiebesparingsnormen, beschikt over zonnepanelen en het zwembad wordt verwarmd met warmtepompen. Met een eigen bijenkolonie draagt het park bovendien actief bij aan biodiversiteit.

Inspiratie en innovatie centraal in Apeldoorn

Tijdens het jaarlijkse evenement in Apeldoorn namen deelnemers deel aan workshops en inspiratiesessies over actuele duurzaamheidsthema’s. Op de inspiratiemarkt maakten zij kennis met innovatieve producten en diensten die bijdragen aan verdere verduurzaming binnen de sector.

De dag werd afgesloten met de officiële uitreiking van de Green Key- en Duurzaam Gastvrij-certificaten voor 2026.

Over Green Key

Green Key is het internationale duurzaamheidskeurmerk voor ondernemingen in de recreatieve- en vrijheidsbranche. Wat houdt dit precies in? Bedrijven die een Green Key keurmerk hebben, laten doormiddel van verplichte, optionele normen en de keuringen zien, dat ze op diverse vlakken hun impact op het milieu verkleinen. Zonder dat er ingeleverd wordt op kwaliteit en comfort. De keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar energie en waterverbruik, maar komen ook de producten van de supermarkt en het restaurant aan bod. De bedrijfskleding van medewerkers, de schoonmaakmiddelen en de maatschappelijke bijdrage van een bedrijf. De flora en fauna, het groenbeheer op de parken, het duurzame inkoopbeleid en nog vele andere belangrijke onderwerpen.

Binnen Green Key in Nederland zijn er 3 verschillende niveaus; brons, zilver en goud. Er zijn verplichte normeringen en optionele normeringen. Hoe meer optionele normeringen er worden behaald, des te hoger de score van certificering. Natuurlijk gaan we voor goud!

Aangezien Green Key een internationaal keurmerk is, kan je dit certificaat ook tegen komen op parken in het buitenland. Hierbij zijn de verschillende niveaus niet zichtbaar. Dit komt omdat enkel Nederland met het niveau systeem werkt.