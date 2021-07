Beyond Meatballs® nu ook verkrijgbaar in Nederland

De nieuwe Beyond Meatballs betreden de Europese markt op een moment dat de vraag naar plantaardige vlees-opties blijft toenemen. Volgens onderzoek van Nielsen is de Europese consumptie van plantaardig vlees de afgelopen twee jaar met 49% gestegen, waarbij de verkoopwaarde in Nederland in dezelfde periode met 50% is gegroeid.1 Om de groeiende vraag naar plantaardige opties op de markt te stimuleren, biedt Beyond Meat consumenten plantaardige producten met dezelfde smaak en sappigheid die ze gewend zijn van dierlijke eiwitproducten.

Momenteel worden de Beyond Burger®, Beyond Sausage® en Beyond Mince verkocht op duizenden retaillocaties in heel Europa. Daarnaast breidt Beyond Meat zijn beschikbaarheid bij foodservice partners in de hele Europese Unie uit, zoals bij selecte locaties van McDonald’s, Pizza Hut en Starbucks en is in Nederland verkrijgbaar bij o.a. Johnny’s Burgers Co, Thrill Grill, Ellis Gourmet Burger, en Diego’s. Wereldwijd zijn onze producten beschikbaar in ongeveer 118.000 retail- en foodservice verkooppunten in meer dan 80 landen.

Bezoek voor het dichtstbijzijnde Beyond Meatballs verkooppunt de Beyond Meat store locator. Voor het opdoen van inspiratie en de beste manier om Beyond Meat producten klaar te maken kun je kijken op de Beyond Meat receptenpagina.