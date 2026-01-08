Kingspan Unidek lanceert een nieuwe oplossing voor na-isolatie aan de binnenzijde van hellende daken: Unidek Reno Fast Biobased. Het element bestaat uit een 12 mm spaanplaat en een kern van biobased houtvezelisolatie. Unidek Reno Fast Biobased is een damp-open systeem met goede warmte-accumulatie dat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. Het dakelement combineert uitstekende thermische prestaties met gunstige en transparante milieuscores. De lichtgewicht elementen zijn snel te monteren en hebben een kant-en-klare witte zichtzijde, waardoor extra stuc- of schilderwerk niet nodig is.

Het volledig losmaakbare systeem, waarbij isolatie en afwerkplaat niet verlijmd zijn, vereenvoudigt hergebruik en past binnen circulair bouwen. Het dakelement is verkrijgbaar in Rc-waarden 2,5, 3,5 en 4,0 en in 4 verschillende lengtes. Unidek Reno Fast Biobased voldoet aan brandclassificatie D-s2-d0 en biedt daarmee een veilige en toekomstbestendige oplossing voor renovatie van bestaande daken.

Met deze biobased oplossing geeft Kingspan Unidek verdere invulling aan de Planet Passionate duurzaamheidsstrategie en speelt het in op de groeiende vraag naar renovatie-oplossingen met een lage CO₂-voetafdruk.