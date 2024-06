Kort na de succesvolle lancering van ‘Bever Koopt Terug’, maakt Bever bekend ook outdoorproducten te gaan verhuren. Vanaf vandaag kan iedereen in de pilot-winkel in Houten terecht om tenten, rugzakken, wandelstokken, babydragers, slaapmatten, slaapzakken te huren. Door mensen te laten huren in plaats van kopen, wil de buitenwinkel het voor iedereen makkelijker maken buitenavonturen te beleven en tegelijkertijd mensen bewustere keuzes laten maken.

Gemakkelijker en duurzaam

Volgens Michel van Butselaar, Projectmanager Duurzaamheid bij Bever, is het huren van producten het ideale alternatief voor mensen die bijvoorbeeld een nieuwe hobby willen uitproberen of op vakantie gaan. “Het merendeel van outdoorproducten zoals een tent, backpack of kinderdrager zijn typisch van die producten die je maar drie keer, twee keer of zelfs maar één keer per jaar tijdens een vakantie gebruikt. De rest van het jaar ligt het op zolder en alleen als het goed bevallen is, worden de spullen het jaar erop nog een keer gebruikt. En dat is zonde. Spullen zijn gemaakt om te gebruiken. Wat als je buitenavonturen kunt beleven, zonder dat je die producten hoeft te kopen, onderhouden en opslaan? Of als je nog niet zeker bent of kamperen of backpacken eigenlijk wel iets voor jou is? Nu kun je het eindelijk eerst heel eenvoudig een keer uitproberen. Dat is toch ideaal. In onze optiek gaat gebruik boven bezit.”

Assortiment van 34 outdoorproducten

Op dit moment bestaat het huurassortiment uit 34 verschillende artikelen, naar verwachting wordt dit aanbod in de komende maanden uitgebreid. Marjolein Vendrig, CMO van Bever spreekt over een pilot. “Net als onze reparatie-ateliers in de winkel, de 2e Kans inleverpunten en ‘Bever Koopt Terug’ starten we klein. Het terugkopen en verhuren doen we zelfs enkel in onze speciale winkel in Houten. Mensen moeten naar de winkel komen en krijgen hun spullen meteen mee. Het is een pilot om te bekijken hoe groot de interesse en behoefte van consumenten is. Zien we dat er bijvoorbeeld veel vraag is naar een product dat we nog niet verhuren, dan kunnen we daar snel op anticiperen. Zo houden we het overzichtelijk. Verhuren is voor ons geen doel op zich. Het is onze ambitie om te laten zien dat duurzame keuzes ook leuk kunnen zijn. Slaat het goed aan? Dan breiden we verder uit.”

Duurzaamheid is geen marketingvehikel

Dat twee nieuwe duurzame projecten zo kort na elkaar worden gelanceerd, is volgens Bever het bewijs dat duurzaamheid voor hen geen marketingvehikel is. Vendrig: “Dan zou je elk initiatief inplannen om zo veel mogelijk aandacht te genereren. Wij willen versnellen met duurzaamheid. Buiten heeft ons nodig. ”