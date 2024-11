Stel je een winkel voor waar alles draait om anders produceren, anders consumeren en het minimaliseren van de afvalberg. Een plek waar de toekomst van retail wordt heruitgevonden. Die winkel heeft Bever nu geopend aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht. Hier worden nieuwe vormen van retail getest, waarbij succesvolle initiatieven later worden uitgerold naar alle Bever-winkels. “Wat hier gebeurt, is uniek en soms tijdelijk – afhankelijk van wat werkt en wat niet,” aldus Albert Scholte, CEO van Bever.

Experimenteren, leren en groeien

In de winkel, waar voorheen de enige Bever-outlet was gevestigd, staan experimenteren, leren en groeien centraal. Dit komt tot uiting in zowel de vernieuwende productkeuzes als de verrassende winkelervaringen. Zo bestaat 50 procent van de winkel uit circulaire concepten zoals 2e Buitenkans-producten, gerepareerde items en verhuur-, onderhouds- en reparatieservices. Daarnaast koopt Bever outdoorproducten terug om te voorkomen dat ze ongebruikt in de kast blijven liggen.

Autonomie en gemak



“We willen onze klanten meer opties en vrijheid bieden in hoe ze met onze producten om kunnen gaan. Als je maar één keer per jaar gaat kamperen, waarom zou je dan een hele uitrusting moeten kopen? Misschien is huren dan een betere keuze. Of als je wel vaak naar buiten gaat, maar bijvoorbeeld elk seizoen in een andere omgeving, dan kan het huren of tweedehands aanschaffen van je uitrusting een mooie manier zijn om altijd over de juiste uitrusting te beschikken, zonder dat het allemaal in je schuur ligt te verstoffen,” legt Scholte uit. “Dit concept gaat verder dan alleen het aanbieden van duurzame alternatieven: het biedt onze klanten autonomie en gemak in hun aankoopkeuzes.”

Duurzamer consumptie- en retailmodel

Scholte erkent dat de transitie naar een duurzamer consumptie- en retailmodel vol uitdagingen zit. “We realiseren ons dat het tijd kost om iedereen te overtuigen om anders met spullen om te gaan. Maar door onze klanten meer keuzevrijheid te bieden – van kopen tot huren en van repareren tot recyclen – willen we laten zien dat bewuster consumeren hand in hand kan gaan met plezier en gemak. We kiezen ervoor om te focussen op de kansen en elke stap, hoe klein ook, helpt om een positieve impact te maken.”

Andere retailers inspireren

Bever wil niet alleen consumenten inspireren, maar ook andere retailers uitdagen om met hun bedrijfsmodellen bij te dragen aan een betere toekomst. Eerder zette Bever al de toon door ‘For Future Fridays’ te lanceren als alternatief voor Black Friday en was de keten een van de eerste die oude kleding inzamelde en reparatie- en onderhoudsservices aanbood. Afgelopen zomer werd het terugkoopprogramma ‘Bever Koopt Terug’ gelanceerd en startte de retailer met het verhuren van buitenuitrusting. Scholte: “Duurzame keuzes kunnen ook gewoon leuk zijn. Slaat het concept aan? Dan breiden we dat verder uit.”

Elke stap telt, klein of groot

Naast het inspireren om naar buiten te gaan, voelt Bever zich ook verantwoordelijk om voor buiten te zorgen. “We willen dat mensen nadenken over wat ze kopen en waarom. Natuurlijk realiseren we ons dat dit tijd kost en niet iedereen meteen omgaat. Maar we kunnen niet wachten tot morgen om actie te ondernemen. Met deze nieuwe winkel en al onze andere initiatieven hopen we een verschuiving in koopgedrag te bewerkstelligen en echt verschil te maken. Elke stap telt, klein of groot, van iedereen. Buiten heeft ons nodig!”

De meest circulaire buitenwinkel van Nederland zit op de Sint Jacobsstraat 121-123 in Utrecht en wordt zaterdag 9 november aanstaande om 10.00 uur feestelijk door wethouder Susanne Schilderman geopend.