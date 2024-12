Tijdens de afgelopen Black Friday heeft Bever opnieuw laten zien dat het anders kan. Met de campagne ‘Big Deal’ riep de buitenwinkel mensen op om niet in de aanbiedingen, maar in hun kledingkast te duiken. Het resultaat: bijna 4.400 kilogram aan ongebruikte buitenkleding werd ingezameld en 1.500 items teruggekocht. Met de actie gaf Bever opnieuw een praktisch antwoord op de groeiende bezorgdheid over overconsumptie en liet zij zien dat er tijdens Black Friday ook ruimte is voor duurzame keuzes.

‘Big Deal’-campagne: een circulaire oplossing voor Black Friday

Tijdens de ‘Big Deal’-campagne konden mensen hun ongebruikte buitenkleding inleveren bij inzameltonnen, die standaard al in alle Bever-winkels staan. Als dank ontvingen zij een tegoedbon van € 10 per klant, te besteden aan reparaties, tweedehands producten of een nieuw item van de duurzame merken die Bever aanbiedt. Daarnaast werd het nieuwe ‘Bever Koopt Terug’-programma tijdelijk landelijk uitgerold. Dit programma, normaal gesproken beschikbaar in Houten en Utrecht, bood klanten de mogelijkheid om tijdens Black Friday hun spullen te laten beoordelen en direct aan Bever te verkopen.

Eén dag per jaar is niet genoeg

De anti-Black Friday-campagnes van Bever staan echter niet op zichzelf. In 2021 maakte de buitenwinkel een krachtig statement door als een van de eerste retailers in Nederland een beweging tegen Black Friday te starten met de lancering van ‘For Future Fridays’. Albert Scholte, CEO van Bever, licht toe: “Met al onze duurzame initiatieven willen we consumenten op de lange termijn inspireren om bewuster met hun spullen om te gaan. Dat bereik je niet door één dag per jaar actie te voeren, maar door het dagelijks uit te dragen.”

150.000 kilogram aan buitenkleding en producten kregen al een tweede leven

De resultaten tonen aan dat deze aanpak werkt. Sinds 2021 laat Bever een gestage groei zien in het aantal ingezamelde producten. In het eerste jaar werd ruim 10.000 kilogram aan buitenkleding en uitrusting ingeleverd. Dit groeide naar bijna 30.000 kilogram in 2022. Voor 2024 verwacht Bever een record: meer dan 75.000 kilogram. In totaal heeft Bever al 150.000 kilogram aan ongebruikte spullen ingezameld, gerepareerd en gerecycled. Deze groei toont niet alleen de impact van Bever’s initiatieven, maar ook een toenemende bewustwording onder consumenten.

Van kast naar circulaire keten

De specifieke bestemming van ingeleverde producten is afhankelijk van de kwaliteit en het type item. Producten die nog in goede staat zijn, worden opgenomen in Bever’s 2e Buitenkans-collectie en kunnen voor een speciale prijs worden aangeschaft in de winkels. Goede schoenen vinden een nieuwe bestemming bij de medewerkers van de klimbossen van Fun Forest, terwijl slaapzakken worden gedoneerd aan de Sheltersuit Foundation, die hiervan wind- en waterdichte jassen maakt voor dak- en thuislozen.

Samen met Blue LOOP Originals verwerkt Bever wol, jeans en tenten tot nieuwe items in de Buitenmens-collectie. Zo vormen oude jeans en gedragen wollen truien de basis voor T-shirts, handdoeken en sweaters. Zelfs afgedankte tenten krijgen een tweede leven: het sociale atelier Fraenck maakt er unieke reisaccessoires van, zoals tassen en toilettassen.

Consumenten inspireren om duurzamere keuzes te maken

Op de vraag of Bever volgend jaar opnieuw een actie tegen Black Friday organiseert, zegt Scholte: “Het spreekt voor zich dat we ons ook volgend jaar blijven inzetten tegen Black Friday. Deze dag staat symbool voor alles waar wij tegenin gaan: overconsumptie en verspilling. Wat we precies gaan doen, is nog niet besloten, maar één ding is zeker: we blijven consumenten inspireren om duurzamere keuzes te maken en laten zien dat er echte alternatieven zijn die impact maken.”