Superunie zet een volgende stap in het verduurzamen van de cacaoketen en streeft ernaar om uiterlijk eind 2026, waar mogelijk, alle cacao voor huismerkproducten met meer dan 5% cacaobestanddeel Fairtrade gecertificeerd in te kopen. Hiermee committeert Superunie zich aan de betaling van de Fairtrade premie van $240 per ton cacao aan Fairtrade gecertificeerde cacaocoöperaties.

De eerste Fairtrade gecertificeerde huismerkproducten met meer dan 5% cacao, zoals repen en tabletten, liggen al sinds 2012 in het schap. Hier komen nu ook seizoensproducten, koek en ijs bij.

Daarnaast zal Superunie in 2027 gefaseerd starten met het betalen van minimaal de Living Income Reference Price (LIRP) en in samenwerking met Fairtrade Nederland (Max Havelaar) investeren in een programma voor productiviteitsverbetering ter ondersteuning van cacaoboeren. In 2030 wil Superunie de betaling van LIRP en productiviteitsinvestering opgebouwd hebben tot 100% van alle huismerkproducten met meer dan 5% cacao.

Deze belangrijke stappen dragen bij aan onze doelstelling: Leefbaar inkomen mogelijk maken voor cacao producerende boerenfamilies per 2030 conform het door Superunie ondertekende DISCO (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa).