Bavaria en Houben introduceren Bavaria worstenbrood op de ‘worst day of the year’

Het is Blue Monday en dat betekent dat onze voornemens weer de prullenbak in kunnen, de vakantie verder weg lijkt dan ooit en thuiszitten wederom de norm is. Deze dag is misschien wel de ‘worst day of the year’ en daarom slaat de Brabantse familiebrouwer Bavaria de handen ineen met de Brabantse worstenbroodbakker Houben Worstenbrood. Samen komen ze met iets lekkers voor op ’s werelds meest deprimerende dag: Bavaria worstenbrood.

Worstenbrood van bierbostel



Voor het brouwen van bier zijn gemoute brouwgranen nodig. Het co-product dat er van deze grondstof overblijft na het brouwen van bier, heet bierbostel. Dit granige residu wordt door worstenbroodbakker Houben nu hergebruikt in het deeg van het nieuwe Bavaria worstenbrood. Bart Houben, Brein van Houben: “Bavaria worstenbrood, gebakken door Houben: Brabantser kan het niet. Door bierbostel toe te voegen aan het vertrouwde deegrecept versterkt dit de broodsmaak. Daarnaast is het vlees een tikkeltje pikanter dan een traditioneel worstenbrood. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf. Daarnaast is het natuurlijk mooi dat we het bierbostel vanuit brouwerij Bavaria zo kunnen hergebruiken. Hierdoor kunnen we het Bavaria worstenbrood ook duurzaam noemen.”

Door en voor Brabant



De Brabantse familiebedrijven willen binnen deze samenwerking ook graag iets terugdoen voor Brabant. Met het Bavaria worstenbrood bieden Bavaria en Houben Brabanders niet alleen een stoere versie van de Brabantse snack. Er wordt bij aanschaf van een ‘sixpack’ Bavaria worstenbrood namelijk ook een donatie aan de Voedselbank gedaan in de vorm van een worstenbroodje. Rob Baken, Voorzitter Voedselbank Eindhoven: “De voedselbank kan niet bestaan zonder donaties. We zijn daarom enorm dankbaar dat deze twee bedrijven aan ons denken om de gezinnen die bij ons komen te voorzien van dit bijzondere worstenbroodje.”



Romke Swinkels, directeur Swinkels Family Brewers Nederland: “Bij Swinkels Family Brewers werken we er voortdurend aan slimmer en duurzamer te ondernemen. Dit initiatief maakt dat direct duidelijk en benadrukt onze Brabantse roots. Het is een heerlijk worstenbrood geworden en past uitstekend bij een goed glas Bavaria bier.”

Beschikbaarheid



De ‘sixpacks’ Bavaria worstenbrood zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij Houben in Eindhoven, bij Houben-verkooplocaties en te bestellen via de Houben-webshop. Ga voor meer informatie over het Bavaria worstenbrood en de verkrijgbaarheid naar www.bavaria.nl/worstenbrood.

Van links naar rechts: Bart Houben (Brein van Houben Worstenbrood), Romke Swinkels (directeur Swinkels Family Brewers Nederland), Rob Baken (Voorzitter Voedselbank Eindhoven)