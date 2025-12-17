Bang & Olufsen kondigt de lancering aan van Reloved, een nieuw circulair initiatief dat is ontworpen om de levensduur van de tijdloze producten van het merk te verlengen. Via een nieuw, speciaal online platform biedt Reloved klanten de mogelijkheid om tweedehands, geauthenticeerde en gecertificeerde Bang & Olufsen-originals aan te schaffen.

In een wereld die snel verandert – en nog sneller weggooit – zet het Reloved-programma de toewijding van Bang & Olufsen voort om te eren wat er al is: iconisch design in beweging houden. Niet alleen bewaard, maar ook gerestaureerd om jarenlang te kunnen spelen – liefde, keer op keer.

“Reloved is de voortzetting van een verhaal dat een eeuw geleden begon – de overtuiging dat design en geluid de tand des tijds moeten doorstaan. We hebben altijd producten gemaakt die bedoeld zijn om generaties lang gekoesterd te worden. Dit programma stelt ons in staat om dat erfgoed te behouden door onze originele stukken te restaureren en ze te helpen een nieuw thuis te vinden, klaar om opnieuw geliefd te worden”, aldus Dorte Vestergaard, hoofd van Reloved bij Bang & Olufsen.

Elk product dat in het programma wordt opgenomen, begint aan een nieuwe reis door een zorgvuldig proces: ingeruild, geïnspecteerd, gerenoveerd, gecertificeerd en uiteindelijk opnieuw geliefd – compleet met een garantie van maximaal drie jaar. Geworteld in de eeuwenoude overtuiging van het merk dat uitmuntend design de tand des tijds doorstaat, viert Reloved het duurzame vakmanschap en de lange levensduur die Bang & Olufsen kenmerken. Prachtig geluid naar nieuwe huizen brengen, generatie na generatie.

Een nieuwe standaard voor circulaire luxe

Bang & Olufsen repareert en reviseert al sinds de jaren 60 producten waarvan de garantie is verlopen. Reloved markeert het begin van een gestructureerde, merkgerichte aanpak om de productcirculariteit van Bang & Olufsen te bevorderen en zo meerdere gebruikscycli te ondersteunen. Elk product wordt door experts geïnspecteerd, volledig gereviseerd en gecertificeerd als een origineel Bang & Olufsen-product. Elk item wordt beoordeeld op basis van de staat – Nieuwstaat, Uitstekend of Goed – en valt onder de garantie, wat vertrouwen, transparantie en duurzame kwaliteit garandeert.

De eerste Reloved-collectie bevat vijf zorgvuldig geselecteerde producten: de Beoplay P2, Beoplay A2, Beosound Edge, Beosound 3000 en Beogram 2000. De producten zijn geselecteerd op basis van de beschikbaarheid van authentieke reserveonderdelen en hun relevantie voor de huidige tijd, zodat elk apparaat net zo goed blijft presteren als waarvoor het is ontworpen. Maandelijks volgen er meer gecertificeerde Reloved-collecties.

Circulariteit als ambacht

Reloved is meer dan een initiatief – het is een bewijs van de kracht van duurzaam design. Elk gereviseerd product draagt ​​zijn verhaal met zich mee: van het ene huis naar het andere, en van de ene generatie naar de volgende. Met Reloved bevestigt Bang & Olufsen opnieuw zijn belofte dat geweldig geluid, net als geweldig design, nooit verloren mag gaan.

Wachten op de volgende release?

Voor het eerst kunnen klanten gecertificeerde tweedehands Bang & Olufsen-producten rechtstreeks via de website van het merk bekijken en kopen. Het programma wordt in eerste instantie gelanceerd in de EU, het VK, Noorwegen en Zwitserland, met maandelijkse productreleases en een geplande uitbreiding naar andere markten in 2026.

Ga voor meer informatie naar www.bang-olufsen.com/en/gb/home/reloved