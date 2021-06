Bamburista wereldwijd eerste duurzame modemerk met stof van 100% bamboe

Bamburista is een nieuw innovatief en duurzaam modemerk opgericht door de drie zussen Jessica, Lisa en Claire de Bruijn. Toen de zussen geen stof van bamboe zonder toevoegingen van milieubelastende bestanddelen zoals elastaan of microplastics konden vinden, zijn zij het zelf gaan ontwikkelen. De wereldwijd unieke stof ‘BmGuya’ van 100% bamboe werd geboren en vormt de basis voor de sneakers van Bamburista. Op 4 juni 2021 opent de eerste fysieke winkel van het merk in Den Haag.

De drie ondernemende zussen zetten zich met hun bedrijf in voor biologische en ecologische concepten. Zo bracht Bamburista vorig jaar modieuze én duurzame mondkapjes van bamboe op de markt. Deze week wordt het volgende concept gelanceerd: sneakers met een ‘upper’ van 100% bamboe en een zool van natuurrubber. Ook de binnenkant is geheel van bamboe, waardoor de schoenen zijdezacht zijn voor blote voeten.

Jessica de Bruijn van Bamburista vertelt: “Bamboe is een van de meest duurzame materialen. Het groeit veel sneller dan bomen, kan tot 35% meer CO₂ opnemen en helpt daarmee de schadelijke effecten van broeikasgassen ongedaan te maken.” Lisa de Bruijn van Bamburista: “Onze inspiratie kwam vanuit een tapijtknoper die bamboe in zijn tapijten verwerkte voor de Parijse elite. Dat was voor ons een enorme eyeopener. We konden bijna niet geloven dat bamboe zo veelzijdig, zacht en sterk kon zijn!”

“We konden geen stof vinden die echt 100% van bamboe is gemaakt, dus besloten we zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling daarvan. BmGuya is onze eigen unieke en duurzame stof, en daar zijn we heel trots op! Door de natuurlijke materialen zijn de sneakers flexibel, zijdezacht, sterk én duurzaam. De kans op zoolbreuk is nul, dus de schoenen gaan lang mee”, aldus Claire de Bruijn van Bamburista.

Bamburista’s sneakers vinden hun oorsprong in de enorme bamboewouden in Azië. Deze wouden leveren een positieve bijdrage aan de flora en fauna, het milieu en het klimaat, en zijn al eeuwenlang onverwoestbaar. Lokale inwoners weven de bamboegarens tot een sterke en zachte stof, die een mooie glans heeft en na keuring het predicaat BmGuya krijgt.

De sneakers zijn online vanaf €119,00 in zomerse kleuren verkrijgbaar op www.bamburista.nl. Vanaf 4 juni 2021 opent ook de eerste fysieke winkel van Bamburista aan de Papestraat 3 bij het Hofkwartier in Den Haag.