BAM wint eerste Cobouw-onderscheiding Meest Duurzame Bouwbedrijf

Bij de jaarlijkse uitreiking van de prestigieuze Cobouw Awards in Leusden is BAM onderscheiden als meest duurzame bouwbedrijf van 2021. Carla Rodenburg, directievoorzitter van BAM Infra Nederland, nam de prijs in ontvangst uit handen van Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw, en Bas Weber, bouwexpert bij PwC. Cobouw en PwC hebben de aanmoedigingsprijs voor het meest duurzame bouwbedrijf ingesteld om de aandacht voor duurzaamheid sectorbreed te vergroten. Elf grotere bouwbedrijven uit de Cobouw50 zijn beoordeeld op de vraag wie daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties én wie daarover transparant over in het jaarverslag rapporteert. Hiermee werd vastgesteld in welke mate duurzaamheid is verankerd in de organisatie.

BAM eindigde bovenaan, mede omdat het concern de meeste hard cijfers over onder andere CO2-uitstoot, materiaalgebruik en energieverbruik oplevert, aldus de jury. ‘Bovendien geeft het bedrijf goede voorbeelden van indicatoren, projecten en initiatieven die de duurzaamheidsambitie onderbouwen.’

‘Duurzaamheid in DNA’

Carla Rodenburg toont zich namens BAM trots op deze onderscheiding. ‘De SDG’s van de Verenigde Naties zijn heldere en universeel erkende doelstellingen om te kunnen bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen, zoals de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies. Ze vormen een goede kapstok om verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid en hiermee impact te maken. Hierbij kun je niet volstaan met eenmalige pilots en proefballonnetjes. Duurzaamheid moet in je gehele DNA zitten. Uiteindelijk gaat het om het totaalplaatje.’

BAM heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld op weg naar duurzame en CO2-arme groei. De Groep werkt aan relatieve vermindering van de eigen CO2-emissies met vijftig procent in 2030 ten opzichte van 2015, en honderd procent hergebruik of recycling van het bouw- en kantoorafval in 2025. BAM heeft de beoogde vermindering van de CO2-emissies inmiddels voor de helft gerealiseerd, en kijkt hoe zij de lat nog hoger kan leggen voor deze strategische periode.

Meetbare doelen

‘We zijn hard op weg met het stellen van meetbare doelen en de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën in onze projecten en bedrijfsvoering’, aldus Rodenburg. ‘Bij BAM Infra hebben we een aantal wereldprimeurs gehad met het elektrificeren van ons materieel. Zo hebben we in 2020 een elektrische wals geïntroduceerd die jaarlijks 42 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dit jaar hebben we ‘s werelds eerste hybride sondeertruck in gebruik genomen, die onze CO2-emissie jaarlijks met 34 ton reduceert. Ook ons kleinere materieel is deels al geëlektrificeerd, van stampers tot graafmachines. We maken echt stappen om uiteindelijk tot een emissieloze bouwplaats te komen. Een ander mooi voorbeeld van het reduceren van onze voetafdruk is de nieuwe fabriek om houten en circulaire woningen te produceren. Hout is een biobased materiaal met een positieve CO2-afdruk. Daarom gaat BAM in dit segment voor meer houtbouw.’

In lijn met BAM’s strategie Building a sustainable tomorrow wil de Groep het voortouw blijven nemen op het gebied van duurzaamheid door samenwerking met opdrachtgevers en andere bouwpartners. Carla Rodenburg ziet dat de eis vanuit de wetgever, opdrachtgever en maatschappij steeds breder en strenger wordt. ‘In toenemende mate moeten en willen wij als bouwbedrijf ook op thema’s als circulariteit en biodiversiteit bijdragen aan een duurzamere wereld. Samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners is daarvoor cruciaal.’