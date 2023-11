De Cobouw Awards werden dit jaar op dinsdag 21 november uitgereikt in acht categorieën: van innovatie en infra tot Bouwvrouw en duurzaamheid. De winnaar van de Duurzaamheid Award 2023 werd Rivierduinen Silvolde. De Vries en Verburg Groep kreeg de aanmoedigingsprijs voor meest duurzame bouwer, oftewel de Cobouw SDG Award.

Duurzaamheid Award 2023: Rivierduinen Silvolde

Rivierduinen Silvolde is gekozen tot meest duurzame project van het jaar en krijgt de Cobouw Duurzaamheid Award. De jury noemt het project “een grensverleggend pareltje op het gebied van duurzaam bouwen”. “Dat er überhaupt verborgen duinen waren in het Oosten van Nederland was al een klein inzicht op zich en dat in Silvolde kosten noch moeite bespaard zijn om dat verloren landschap in ere te herstellen, verovert harten”, aldus de jury.

Uit het juryrapport: “Een buizenfabriek maakte plaats voor ecologie en geomorfologie. En hoe fraai is het dat 80 procent van die fabriek is hergebruikt. Hier wordt de natuur niet in huis gehaald of kunstmatig op het gebouw geplakt met een paar nestkasten. Hier is de woning te gast in de natuur die zo lang een onderschoven kindje was. Bodem en water sturend op de manier waarop het – misschien niet eens – bedoeld is.”

Het echtpaar dat schuilgaat achter Rivierduinen wilde iets teruggeven. “En dat is gelukt. Zelfs op het allerlaatste moment besloot het nog een paar extra fruitbomen aan te rukken”, concludeert de jury. “Integraal? Zonder meer. Betaalbaar? Aantrekkelijk, sociaal en moedig? Rivierduinen voegt een nieuw element toe aan het toch al brede palet van duurzaam bouwen. Hier is bouwen en zelfs de mens ondergeschikt aan dier en fruitboom.”

SDG Award: De Vries en Verburg Groep

De aanmoedigingsprijs voor meest duurzame bouwer, oftewel de Cobouw SDG Award, gaat dit jaar naar De Vries en Verburg Groep. PwC beoordeelde samen met Cobouw de wijze waarop de vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland rapporteren over hun duurzaamheidsdoelen. De Vries en Verburg viel daarbij op. Anders dan de beursgenoteerde ondernemingen is zij nog niet verplicht om in haar jaarverslag uitgebreid in te gaan op de duurzaamheidsdoelen, maar doet zij dat wel.

Foto: Alle prijswinnaars van 2023 samen bij het AFAS Theater in Leusden. Foto: Eyesmile Fotografie, Annemiek Borrias