Alliander N.V. wint de Kristalprijs 2023, de prijs voor het meest transparante duurzaamheidsverslag over het financiële jaar 2022. Alliander N.V. eindigde met haar maatschappelijke jaarverslag als hoogste op de ranglijst van de Transparantiebenchmark 2023.

De Kristalprijs is voor de laatste keer uitgereikt, tijdens het Kristalevent in de Tolhuistuin te Amsterdam. De aankomende Europese wetgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven transparant verslag te leggen over de invloed van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. Daarom reiken de oprichters van de Kristalprijs, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), na 20 jaar deze prijs voor de laatste keer uit. Volgens de jury rapporteert Kristalprijs 2023-winnaar Alliander N.V. op een heldere manier over duurzame thema’s en is het bedrijf transparant over verbeterpunten.

Prijzen en eervolle vermeldingen



Naast Alliander behoren ook FMO en Philips tot de top drie van de Transparantiebenchmark 2023. Naast deze hoofdprijzen zijn er dit jaar twee eervolle vermeldingen: N.V. Nederlandse Spoorwegen en DSM krijgen een eervolle vermelding voor de beste eerste stappen op een dubbele materialiteitsanalyse – het effect van zowel de organisatie op milieu en maatschappij, als van het milieu op de organisatie zelf. Dit is een verplicht onderdeel binnen de CSRD.

Transparantiebenchmark



De Transparantiebenchmark is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) tweejaarlijks uitgevoerd sinds 2004. Het is een onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de 500 grootste bedrijven van Nederland. De Transparantiebenchmark heeft als doel een beoordeling te geven van de inhoud en kwaliteit van de verslaggeving ten aanzien van maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Transparantiebenchmark geeft geen oordeel over de maatschappelijke prestaties. De Kristalprijs is in 2010 ingesteld door het ministerie van EZK samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De Nederlandse CSRD Awards

Het was de laatste keer dat de Kristalprijs werd uitgereikt voor het beste duurzaamheidsjaarverslag van Nederland. Nederland kent een rijke historie van een jaarlijkse prijs voor het beste duurzaamheidsverslag: sinds 1995 was dit een traditie. Zo werden de rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. We gaan nu het tijdperk in van de CSRD.

Folkert van der Molen van Van der Molen Environmental Internet Services en Michel Scholte van CSRD Academy willen de traditie voortzetten en hebben als opvolger ‘de Nederlandse CSRD Awards’ geïnitieerd. Ze gaan daarover in gesprek met diverse belanghebbende organisaties om dit samen verder vorm te geven onder de url ‘csrdawards.nl’. Lees daarover hier meer.